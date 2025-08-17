Обои обещают объятия, а краска — свободу: решение меняет атмосферу всего дома

Дизайнеры назвали плюсы и минусы обоев и краски для ремонта

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ремонте есть выбор, который неизбежно придётся сделать: красить стены или клеить обои. Однозначного ответа нет — всё зависит от задач и стиля будущего интерьера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ремонт: краска и обои

Когда выбирать краску

Свобода оттенков. Можно заказать готовый цвет или "намешать" уникальный тон по образцу. Оттенков тысячи, включая сложные и поэтические — "индийский океан" или "стокгольмский белый".

Лёгкость обновления. Не понравился цвет? Достаточно нанести новый слой краски. А перекрасить комнату можно за один день.

Идеальное совпадение. Палитры производителей часто совпадают с международной системой RAL, что позволяет подобрать точный цвет под мебель или текстиль.

Практичность. Краска подходит для сложных поверхностей: от бревенчатого сруба до лепнины. Обои в таких случаях просто невозможны.

Для любителей перемен. Хотите часто менять интерьер? С краской это проще: переставили мебель — перекрасили стену.

Недостатки окраски

Краска со временем тускнеет и пачкается. А при активном контакте (особенно с животными) стены требуют реставрации.

Обои: уют и простота. Проверенный способ. Подобрать обои легче, чем оттенок краски. В салонах есть зеркала, которые сразу показывают результат.

Уют и глубина. Орнаменты, панно или акцентная стена создают характер и добавляют объёма.

Тонкие обои сложно клеить, а за качественную работу придётся заплатить специалистам.

Компромиссы

Обои под покраску. Фактурное полотно можно перекрашивать — решение для тех, кто ещё сомневается.

Поверхности для творчества. Краски для мела или маркеров превращают стены в пространство для заметок и рисунков.

Выбор между краской и обоями — это выбор между гибкостью и стабильностью. Одни ценят возможность быстро менять интерьер, другие — уют и предсказуемость.

Уточнения

Фракту́ра (нем. Fraktur - надлом) — поздняя разновидность готического письма, возникшая в XVI-XVIII вв. В гитлеровской Германии фрактуры использовались как элемент нацистской пропаганды.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.