Обои обещают объятия, а краска — свободу: решение меняет атмосферу всего дома

2:08
Недвижимость

В ремонте есть выбор, который неизбежно придётся сделать: красить стены или клеить обои. Однозначного ответа нет — всё зависит от задач и стиля будущего интерьера.

Ремонт: краска и обои
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ремонт: краска и обои

Когда выбирать краску

  • Свобода оттенков. Можно заказать готовый цвет или "намешать" уникальный тон по образцу. Оттенков тысячи, включая сложные и поэтические — "индийский океан" или "стокгольмский белый".
  • Лёгкость обновления. Не понравился цвет? Достаточно нанести новый слой краски. А перекрасить комнату можно за один день.
  • Идеальное совпадение. Палитры производителей часто совпадают с международной системой RAL, что позволяет подобрать точный цвет под мебель или текстиль.
  • Практичность. Краска подходит для сложных поверхностей: от бревенчатого сруба до лепнины. Обои в таких случаях просто невозможны.
  • Для любителей перемен. Хотите часто менять интерьер? С краской это проще: переставили мебель — перекрасили стену.

Недостатки окраски

  • Краска со временем тускнеет и пачкается. А при активном контакте (особенно с животными) стены требуют реставрации.
  • Обои: уют и простота. Проверенный способ. Подобрать обои легче, чем оттенок краски. В салонах есть зеркала, которые сразу показывают результат.
  • Уют и глубина. Орнаменты, панно или акцентная стена создают характер и добавляют объёма.
  • Тонкие обои сложно клеить, а за качественную работу придётся заплатить специалистам.

Компромиссы

Обои под покраску. Фактурное полотно можно перекрашивать — решение для тех, кто ещё сомневается.
Поверхности для творчества. Краски для мела или маркеров превращают стены в пространство для заметок и рисунков.

Выбор между краской и обоями — это выбор между гибкостью и стабильностью. Одни ценят возможность быстро менять интерьер, другие — уют и предсказуемость.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
