Ремонт без привычных брендов оборачивается неожиданностью: новые аналоги меняют правила игры

Эксперты: остекление и электрика в России зависят от импортных материалов

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подорожание материалов и исчезновение привычных брендов — реальность сегодняшнего ремонта. Но есть хорошие новости: рынок уже начал адаптироваться, и аналоги не всегда хуже оригинала. Главное — знать, что покупать сейчас, а за чем можно не торопиться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Материалы для ремонта

Сантехника: дефицит и подорожание

Больше всего пострадал именно этот сегмент. Унитазы, раковины, душевые системы и смесители подорожали до 70%. Особенно сложная ситуация с эксклюзивными заказами: цветная сантехника и нестандартные модели идут долго и стоят непредсказуемо дорого.

Что остаётся: продукция России, Беларуси, Турции и Индии. Эти страны расширили модельные ряды, сохранив приемлемое качество.

Стоит ли покупать впрок: сантехника — не лучший вариант для хранения. Если ремонт предстоит в ближайшие месяцы, можно взять европейские модели из остатков.

Остекление: импортное сырьё и рост цен

Зависимость почти стопроцентная: белизну и прочность профилям придают импортные добавки. Сейчас именно по ним наблюдается дефицит. Удорожание — почти неизбежный процесс.

Электрика: 80% зависело от Европы

Немецкие, французские и итальянские бренды приостановили поставки. Российские аналоги есть, но часто они дороже.

Из европейских марок кое-что ещё выпускается на заводах в России, а параллельный импорт постепенно налаживается.

Что купить сейчас: остатки найти сложно — многие позиции давно разобрали.

Плитка: стабилизация с нюансами

Ситуация лучше, чем весной. Испания и Италия продолжают отгрузки, но сроки выросли. Под санкции попали декоративные элементы: бордюры, мозаика, ступени.

Что остаётся: Китай, Индия, Турция, Беларусь и российские производители. У белорусской и отечественной плитки качество нередко сопоставимо с европейской.

Лучшее время для покупки: сейчас, до очередного повышения цен.

Краска: рынок оживает

Лакокрасочные покрытия в России производят на хорошем уровне, а недавно даже запустили выпуск важных компонентов, которых раньше не было. Есть и отечественные премиум-линейки.

Стоит ли закупать впрок: нет необходимости — кроме случаев, когда принципиально нужна именно зарубежная краска.

Напольные покрытия: почти без потерь

Российский и белорусский паркет уверенно держит рынок, европейские поставки идут дольше и дороже, но не исчезли полностью.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit "недостаёт", deficio "нищать, беднеть") — недостача; недостаточность чего-либо.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.