Один промах в цвете штор превращает дорогой ремонт в дешёвую комнату

Выбор штор — это не просто завершение интерьера. От удачного сочетания ткани и стен зависит, будет ли комната уютной или потеряет свой характер. Ошибка здесь легко превращает даже дорогой ремонт в безликое пространство. Давайте разберёмся, какие сочетания работают всегда.
Главное правило: не брать ткань точно в тон обоев. Пусть она будет чуть темнее и обязательно с фактурой или рисунком.
Серый универсален, но требует настроения:
Для белого фона с серым рисунком идеально подойдут белые портьеры — чисто в скандинавском стиле.
Цвет природы в интерьере встречается всё чаще.
Солнечный фон требует осторожности.
Эти оттенки не для всех, но они могут выглядеть роскошно:
Работают три схемы:
Классика для спален:
Яркий выбор требует простоты. Белые шторы добавят благородства и не перегрузят интерьер.
Здесь всё просто: повторяем оттенок из рисунка, но не фоновый. Отлично работают прозрачные ткани — они не закрывают красивый принт.
Шторы — не дополнение, а равноправная часть интерьера. Стоит помнить: один неверный оттенок может разрушить гармонию, а удачный выбор способен превратить даже простую комнату в стильное пространство.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
