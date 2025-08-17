Один промах в цвете штор превращает дорогой ремонт в дешёвую комнату

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Выбор штор — это не просто завершение интерьера. От удачного сочетания ткани и стен зависит, будет ли комната уютной или потеряет свой характер. Ошибка здесь легко превращает даже дорогой ремонт в безликое пространство. Давайте разберёмся, какие сочетания работают всегда.

Интерьер с бежевыми шторами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер с бежевыми шторами

Шторы к бежевым обоям

  • Беж — любимец дизайнеров. Подходит почти всё, но важно не попасть в скучную монотонность.
  • Бежево-коричневая гамма — безошибочный вариант.
  • Тон от мебели или ковра — отличный приём, если обои нейтральные.
  • Один цвет с орнамента — спасение при узорчатых обоях.
  • Приём "обволакивания” — бежевые стены и шторы плюс неожиданный акцент (например, синий потолок).

Главное правило: не брать ткань точно в тон обоев. Пусть она будет чуть темнее и обязательно с фактурой или рисунком.

Серые стены и шторы

Серый универсален, но требует настроения:

  • Скопируйте оттенок обоев и добавьте яркие акценты мебелью.
  • Подберите тёплые компаньоны — охру, таупе, песочный.

Для белого фона с серым рисунком идеально подойдут белые портьеры — чисто в скандинавском стиле.

Зелёные обои

Цвет природы в интерьере встречается всё чаще.

  • Бледный зелёный — смело берите жёлтые или яркие шторы.
  • Мятный оттенок — хорошо работает с бежевыми лёгкими тканями.
  • Лаконичный вариант — серые полотна с кантом, если интерьер строгий.

Жёлтые стены

Солнечный фон требует осторожности.

  • Лучшее решение — белые или светло-бежевые шторы.
  • Иногда уместна ткань в тон стен, но тогда остальная палитра должна быть нейтральной.
  • Эффектный ход — жёлтые стены + серые шторы (смягчает яркость).

Сиреневые и фиолетовые стены

Эти оттенки не для всех, но они могут выглядеть роскошно:

  • Текстиль с фиолетовым принтом.
  • Белые или дымчатые портьеры, уходящие на второй план.
  • Горчичный или тёмно-серый кант, декоративные подхваты.

Синие и голубые обои

Работают три схемы:

  • Синие плотные ткани или светлые с узором.
  • Серые шторы с орнаментом — если стены однотонные.
  • Бежевые портьеры, смягчающие холодный оттенок.

Розовые обои

Классика для спален:

  • С бежевым подтоном.
  • Контрастный бордо или коралловый.
  • Двухцветные комбинации: одно полотно в цвет стен, второе — нейтральное.

Бордовые стены

Яркий выбор требует простоты. Белые шторы добавят благородства и не перегрузят интерьер.

Обои в цветочек

Здесь всё просто: повторяем оттенок из рисунка, но не фоновый. Отлично работают прозрачные ткани — они не закрывают красивый принт.

Шторы — не дополнение, а равноправная часть интерьера. Стоит помнить: один неверный оттенок может разрушить гармонию, а удачный выбор способен превратить даже простую комнату в стильное пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
