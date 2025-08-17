Воздух в доме работает против вас: баланс влажности решает больше, чем кажется

Каждый сезон встаёт один и тот же вопрос: стоит ли увлажнять воздух в доме или, наоборот, сушить его? В одних источниках советуют купить увлажнитель, в других — осушитель. Попробуем разобраться, что действительно важно.
Существует два понятия:
Воздух способен удерживать влагу только при определённой температуре. Зимой, когда на улице мороз, даже при 100% влажности он содержит всего около грамма воды на кубометр. Попадая в квартиру и нагреваясь, такой воздух становится крайне сухим. Поэтому главная потеря влаги происходит именно при проветривании, а не из-за батарей.
Даже без техники и растений люди сами выделяют влагу: готовят еду, принимают душ, сушат бельё. Семья из 3-4 человек за сутки "отдаёт" в воздух до 15 литров воды. Но приточный воздух с улицы сильно меняет общую картину: летом влаги больше, зимой — почти нет. Отсюда и скачки влажности, которые отражаются, например, на деревянных предметах интерьера.
Без гигрометра не обойтись: ощущения обманчивы. Прибор стоит около 3000 рублей и даёт реальную картину, тогда как "на глаз" легко ошибиться в два раза.
Куда серьёзнее, чем сухость, может быть повышенная влажность. Она приводит к появлению плесени, грибка и конденсата на окнах. Это угрожает не только здоровью, но и строительным конструкциям. Особенно опасны такие условия во время ремонта, когда влажность повышают "мокрые" процессы отделки.
Иногда без дополнительного увлажнения не обойтись: при болезнях дыхательных путей, наличии маленьких детей или специфических требованиях к отделке (например, для паркета). Но здесь важно помнить:
если окна в квартире зимой промерзают, любое увлажнение приведёт к конденсату и лужам на подоконнике.
Чтобы избежать этого, нужны "тёплые" стеклопакеты с низкоэмиссионными стёклами или даже электрообогревом краевых зон. Иначе окна будут работать как осушители, превращая пар в воду.
Увлажнитель может быть полезен, но прежде чем его покупать, стоит проверить окна и вентиляцию. Главное — избегать крайностей: как чрезмерной сухости, так и переувлажнения.
Конденса́т (лат. condensatus - уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.
