Воздух в доме работает против вас: баланс влажности решает больше, чем кажется

Эксперты: увлажнитель воздуха нужен при болезнях дыхательных путей и у детей

Каждый сезон встаёт один и тот же вопрос: стоит ли увлажнять воздух в доме или, наоборот, сушить его? В одних источниках советуют купить увлажнитель, в других — осушитель. Попробуем разобраться, что действительно важно.

Абсолютная и относительная влажность

Существует два понятия:

Абсолютная влажность — количество водяного пара в кубометре воздуха.

Относительная влажность — отношение фактического содержания влаги к максимально возможному при данной

температуре (в процентах). В быту речь почти всегда идёт именно о ней, хотя именно это часто вносит путаницу.

Почему зимой так сухо

Воздух способен удерживать влагу только при определённой температуре. Зимой, когда на улице мороз, даже при 100% влажности он содержит всего около грамма воды на кубометр. Попадая в квартиру и нагреваясь, такой воздух становится крайне сухим. Поэтому главная потеря влаги происходит именно при проветривании, а не из-за батарей.

Источники влаги в доме

Даже без техники и растений люди сами выделяют влагу: готовят еду, принимают душ, сушат бельё. Семья из 3-4 человек за сутки "отдаёт" в воздух до 15 литров воды. Но приточный воздух с улицы сильно меняет общую картину: летом влаги больше, зимой — почти нет. Отсюда и скачки влажности, которые отражаются, например, на деревянных предметах интерьера.

Какая влажность считается нормой

По ГОСТ 30494-2011 зимой оптимальная влажность — 30-45%, летом — 30-60%.

На практике в средней полосе России зимой в квартирах часто фиксируется 25-35%.

Некоторые чувствуют себя комфортно даже при 20% влажности и температуре +24 °С.

Как измерить влажность

Без гигрометра не обойтись: ощущения обманчивы. Прибор стоит около 3000 рублей и даёт реальную картину, тогда как "на глаз" легко ошибиться в два раза.

Опасность избыточного увлажнения

Куда серьёзнее, чем сухость, может быть повышенная влажность. Она приводит к появлению плесени, грибка и конденсата на окнах. Это угрожает не только здоровью, но и строительным конструкциям. Особенно опасны такие условия во время ремонта, когда влажность повышают "мокрые" процессы отделки.

Когда увлажнитель всё-таки нужен

Иногда без дополнительного увлажнения не обойтись: при болезнях дыхательных путей, наличии маленьких детей или специфических требованиях к отделке (например, для паркета). Но здесь важно помнить:

если окна в квартире зимой промерзают, любое увлажнение приведёт к конденсату и лужам на подоконнике.

Чтобы избежать этого, нужны "тёплые" стеклопакеты с низкоэмиссионными стёклами или даже электрообогревом краевых зон. Иначе окна будут работать как осушители, превращая пар в воду.

Увлажнитель может быть полезен, но прежде чем его покупать, стоит проверить окна и вентиляцию. Главное — избегать крайностей: как чрезмерной сухости, так и переувлажнения.

