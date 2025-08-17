Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ранние инъекции красоты могут привести к скованной мимике и утрате естественности
Минздрав перечислил опасные ошибки при сборе и варке грибов
После лука агрономы рекомендуют сажать бобовые и корнеплоды
Юристы напомнили, что указание инспектора ДПС нужно выполнять всегда
Постукивание ногой и заложенные уши — ранние признаки агрессии у лошади
Продюсер Дворцов: Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам
Гостеприимство по-шотландски: Шотландия обошла Италию и Тайвань в мировом рейтинге гостеприимства
Отсутствие паузы перед выпечкой снижает пористость и ухудшает текстуру изделия
Квантовая физика шокирует: атомы меняют правила игры

Воздух в доме работает против вас: баланс влажности решает больше, чем кажется

Эксперты: увлажнитель воздуха нужен при болезнях дыхательных путей и у детей
3:27
Недвижимость

Каждый сезон встаёт один и тот же вопрос: стоит ли увлажнять воздух в доме или, наоборот, сушить его? В одних источниках советуют купить увлажнитель, в других — осушитель. Попробуем разобраться, что действительно важно.

Увлажнитель воздуха в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Увлажнитель воздуха в интерьере

Абсолютная и относительная влажность

Существует два понятия:

  • Абсолютная влажность — количество водяного пара в кубометре воздуха.
  • Относительная влажность — отношение фактического содержания влаги к максимально возможному при данной
  • температуре (в процентах). В быту речь почти всегда идёт именно о ней, хотя именно это часто вносит путаницу.

Почему зимой так сухо

Воздух способен удерживать влагу только при определённой температуре. Зимой, когда на улице мороз, даже при 100% влажности он содержит всего около грамма воды на кубометр. Попадая в квартиру и нагреваясь, такой воздух становится крайне сухим. Поэтому главная потеря влаги происходит именно при проветривании, а не из-за батарей.

Источники влаги в доме

Даже без техники и растений люди сами выделяют влагу: готовят еду, принимают душ, сушат бельё. Семья из 3-4 человек за сутки "отдаёт" в воздух до 15 литров воды. Но приточный воздух с улицы сильно меняет общую картину: летом влаги больше, зимой — почти нет. Отсюда и скачки влажности, которые отражаются, например, на деревянных предметах интерьера.

Какая влажность считается нормой

  • По ГОСТ 30494-2011 зимой оптимальная влажность — 30-45%, летом — 30-60%.
  • На практике в средней полосе России зимой в квартирах часто фиксируется 25-35%.
  • Некоторые чувствуют себя комфортно даже при 20% влажности и температуре +24 °С.

Как измерить влажность

Без гигрометра не обойтись: ощущения обманчивы. Прибор стоит около 3000 рублей и даёт реальную картину, тогда как "на глаз" легко ошибиться в два раза.

Опасность избыточного увлажнения

Куда серьёзнее, чем сухость, может быть повышенная влажность. Она приводит к появлению плесени, грибка и конденсата на окнах. Это угрожает не только здоровью, но и строительным конструкциям. Особенно опасны такие условия во время ремонта, когда влажность повышают "мокрые" процессы отделки.

Когда увлажнитель всё-таки нужен

Иногда без дополнительного увлажнения не обойтись: при болезнях дыхательных путей, наличии маленьких детей или специфических требованиях к отделке (например, для паркета). Но здесь важно помнить:
если окна в квартире зимой промерзают, любое увлажнение приведёт к конденсату и лужам на подоконнике.

Чтобы избежать этого, нужны "тёплые" стеклопакеты с низкоэмиссионными стёклами или даже электрообогревом краевых зон. Иначе окна будут работать как осушители, превращая пар в воду.

Увлажнитель может быть полезен, но прежде чем его покупать, стоит проверить окна и вентиляцию. Главное — избегать крайностей: как чрезмерной сухости, так и переувлажнения.

Уточнения

Конденса́т (лат. condensatus - уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Последние материалы
Кефир сочетается с фруктами, специями и зеленью — универсальный продукт для рациона
Массаж и растяжка помогают расслабить спазмированные мышцы и подтянуть овал лица
Соседова возмутило требование Бузовой предоставить ей воду определённой марки
Полки и настенные крючки вытесняют традиционные вешалки для одежды
Лук, бобовые и крестоцветные: идеальные растения для посадки после картофеля
Эксперты: парктроники, полный привод и LED-фары ценятся при перепродаже
Сложные переговоры о прямых перелетах: Россия и США продолжают консультации
Ростовские порты ждут углубления дна Дона: срочные меры для увеличения грузооборота
Создан имплант для расшифровки внутренней речи человека
Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.