Запретный список: вещи, которые нельзя доверять жидкости для посуды

Пять вещей, которые разрушаются от средства для посуды

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы привыкли считать жидкость для мытья посуды универсальным средством. Стоит что-то испачкать — и рука тянется к знакомому флакону. Но есть поверхности и материалы, которым оно наносит больше вреда, чем пользы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка вещей с помощью средства для мытья посуды

Деревянная мебель

На первый взгляд, кажется, что средство прекрасно очищает дерево. Но вместе с грязью оно убирает и натуральные масла, которые защищают древесину. В итоге поверхность становится сухой, тусклой, может растрескаться или деформироваться. Стиральная машина

Никогда не используйте средство для посуды вместо порошка. Оно образует слишком много пены, которая не только заливает барабан, но и способна повредить детали машины. К тому же одежда плохо выполаскивается и остаётся липкой на ощупь. Посудомоечная машина

Та же история, что и со стиральной. Обычная жидкость пенится гораздо сильнее, чем рассчитана техника. Специальные таблетки и гели создают минимум пены и работают под давлением воды, а подмена обычным средством приводит к сбоям. Ковры

Средство для посуды плохо выполаскивается с длинных волокон. Остатки остаются внутри, притягивая ещё больше грязи. В итоге ковер загрязняется быстрее, чем очищается. Кожаная обивка

Кожа требует деликатного ухода. Жидкость для посуды разрушает естественные жиры, из-за чего материал пересыхает, теряет эластичность и может потрескаться.

Уточнения

Моющее средство детергент (лат. detergeo — «мою») — профессиональные химические средства и средства бытовой химии (как концентраты, так и уже готовые к применению растворы) для мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.