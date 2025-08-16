Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запретный список: вещи, которые нельзя доверять жидкости для посуды

Пять вещей, которые разрушаются от средства для посуды
Недвижимость

Мы привыкли считать жидкость для мытья посуды универсальным средством. Стоит что-то испачкать — и рука тянется к знакомому флакону. Но есть поверхности и материалы, которым оно наносит больше вреда, чем пользы.

Чистка вещей с помощью средства для мытья посуды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка вещей с помощью средства для мытья посуды
  1. Деревянная мебель
    На первый взгляд, кажется, что средство прекрасно очищает дерево. Но вместе с грязью оно убирает и натуральные масла, которые защищают древесину. В итоге поверхность становится сухой, тусклой, может растрескаться или деформироваться.
  2. Стиральная машина
    Никогда не используйте средство для посуды вместо порошка. Оно образует слишком много пены, которая не только заливает барабан, но и способна повредить детали машины. К тому же одежда плохо выполаскивается и остаётся липкой на ощупь.
  3. Посудомоечная машина
    Та же история, что и со стиральной. Обычная жидкость пенится гораздо сильнее, чем рассчитана техника. Специальные таблетки и гели создают минимум пены и работают под давлением воды, а подмена обычным средством приводит к сбоям.
  4. Ковры
    Средство для посуды плохо выполаскивается с длинных волокон. Остатки остаются внутри, притягивая ещё больше грязи. В итоге ковер загрязняется быстрее, чем очищается.
  5. Кожаная обивка
    Кожа требует деликатного ухода. Жидкость для посуды разрушает естественные жиры, из-за чего материал пересыхает, теряет эластичность и может потрескаться.

Уточнения

Моющее средство детергент (лат. detergeo — «мою») — профессиональные химические средства и средства бытовой химии (как концентраты, так и уже готовые к применению растворы) для мытья, чистки от загрязнений и уходу за поверхностями.

