Что можно сделать из отработанного масла — полезный лайфхак

Недвижимость

Наши бабушки никогда не позволяли ничему пропасть зря. То, что сегодня мы бездумно выливаем в раковину, когда-то становилось ценным сырьём. Например, использованное растительное масло. Кто бы мог подумать, что из него можно сделать мыло?

Растительное масло
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растительное масло

Как готовили мыло раньше

Полвека назад хозяйки делали мыло именно так — без сложных технологий, используя то, что было под рукой. Современные рецепты лишь слегка доработаны, но принцип остался тем же: переработка того, что считалось отходами.

Для приготовления домашнего мыла понадобятся:

  • 1 литр воды,
  • 200 г пищевой соды,
  • 1 кг кокосового масла,
  • 1 литр денатурированного спирта,
  • 120 мл настоя сосны и розмарина, приготовленного в домашних условиях (веточки настаиваются в спирте 4 дня),
  • пол-литра хорошо отжатого растительного масла.

Приготовление массы

В большой кастрюле растворите соду в воде. Постепенно добавьте кокосовое масло, настой, спирт и растительное масло. Всё нужно перемешивать до образования однородной массы. Чтобы мыло получилось с приятным ароматом, можно капнуть несколько капель эфирного масла.

Формы для застывания

Готовую смесь разлейте в формы. Если специальных форм нет, подойдут пустые пакеты из-под молока или сока. Через сутки масса застынет — и получится обычное мыло, которое можно использовать в быту.

Интересно, что в сезон насекомых его можно развести в воде и распылить на ос или пчёл — средство действует удивительно эффективно.

Уточнения

Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот (например стеарат натрия) — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
