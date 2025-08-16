Что можно сделать из отработанного масла — полезный лайфхак

Наши бабушки никогда не позволяли ничему пропасть зря. То, что сегодня мы бездумно выливаем в раковину, когда-то становилось ценным сырьём. Например, использованное растительное масло. Кто бы мог подумать, что из него можно сделать мыло?
Полвека назад хозяйки делали мыло именно так — без сложных технологий, используя то, что было под рукой. Современные рецепты лишь слегка доработаны, но принцип остался тем же: переработка того, что считалось отходами.
Для приготовления домашнего мыла понадобятся:
В большой кастрюле растворите соду в воде. Постепенно добавьте кокосовое масло, настой, спирт и растительное масло. Всё нужно перемешивать до образования однородной массы. Чтобы мыло получилось с приятным ароматом, можно капнуть несколько капель эфирного масла.
Готовую смесь разлейте в формы. Если специальных форм нет, подойдут пустые пакеты из-под молока или сока. Через сутки масса застынет — и получится обычное мыло, которое можно использовать в быту.
Интересно, что в сезон насекомых его можно развести в воде и распылить на ос или пчёл — средство действует удивительно эффективно.
Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот (например стеарат натрия) — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.
