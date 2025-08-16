Ткани заговорили: какие стиральные порошки оставляют тайные следы

Каждая стирка — это история: пятна, сохранение цвета и запах ткани. Именно стиральный порошок определяет, каким будет результат. В 2025 году ассоциации потребителей провели новые тесты, и привычные представления о качестве оказались под вопросом.
Эксперты оценивали сразу несколько параметров:
Особое внимание уделялось тому, чтобы моющие средства работали уже при 30-40 °C, помогая экономить энергию. Всё чаще в рецептурах отсутствуют фосфаты и цеолиты, а упаковка становится перерабатываемой.
Сравнительные испытания показали: известные марки и новички рынка демонстрируют очень разные результаты. Одни продукты показали высокую эффективность даже при коротких циклах стирки и низких температурах. Другие оставили следы на ткани или не справились с органическими загрязнениями.
Некоторые экологичные решения убедили в том, что щадящие формулы тоже могут быть достаточно мощными. А разрыв между рекламой и практикой оказался заметным: не всегда самые популярные бренды дают лучший результат.
Стира́льный порошо́к — порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах.
