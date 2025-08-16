Ткани заговорили: какие стиральные порошки оставляют тайные следы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Каждая стирка — это история: пятна, сохранение цвета и запах ткани. Именно стиральный порошок определяет, каким будет результат. В 2025 году ассоциации потребителей провели новые тесты, и привычные представления о качестве оказались под вопросом.

Белое бельё в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белое бельё в стиральной машине

Что проверяли

Эксперты оценивали сразу несколько параметров:

  • способность убирать сложные загрязнения (трава, жир, кровь);
  • сохранение яркости ткани и волокон;
  • отсутствие следов после стирки;
  • действие при низких температурах;
  • экологичность формулы и упаковки.

Особое внимание уделялось тому, чтобы моющие средства работали уже при 30-40 °C, помогая экономить энергию. Всё чаще в рецептурах отсутствуют фосфаты и цеолиты, а упаковка становится перерабатываемой.

Сюрпризы рейтинга

Сравнительные испытания показали: известные марки и новички рынка демонстрируют очень разные результаты. Одни продукты показали высокую эффективность даже при коротких циклах стирки и низких температурах. Другие оставили следы на ткани или не справились с органическими загрязнениями.

Некоторые экологичные решения убедили в том, что щадящие формулы тоже могут быть достаточно мощными. А разрыв между рекламой и практикой оказался заметным: не всегда самые популярные бренды дают лучший результат.

Уточнения

Стира́льный порошо́к — порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
