Ваши гости будут в восторге: 5 способов добавить дому уют с помощью одного оттенка

Недвижимость

Медовый цвет — это дизайнерский "тёплый фильтр" для дома. Он мгновенно убирает ощущение пустоты, добавляет глубину и уют, но при этом не перегружает пространство.

Уютная дачная гостиная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная дачная гостиная

Белые стены и мебель при дневном и вечернем свете часто выглядят плоско, создавая ощущение стерильности. Глазам быстро становится скучно, интерьер теряет индивидуальность. Особенно заметно это при недостатке солнца — цвета становятся серее, мебель растворяется, а текстуры дерева и ткани перестают работать как акцент.

Нейтральная база без контрастов утомляет и снижает восприятие деталей. Медовый оттенок стабилизирует световой баланс и визуально "собирает" комнату, делая её уютнее.

Днём — усиливает тепло естественного света.

Вечером — в паре с лампами тёплого спектра создаёт мягкую, камерную атмосферу.

Как вводить медовый цвет, чтобы он работал

  • Акцентная стена — мягкий медовый тон в паре с белым или бежевым.
  • Текстиль — пледы, подушки, ковры, абажуры.
  • Мебельные детали — фасады кухни, прикроватные тумбы, скамья в прихожей.
  • Сочетания — с графитом, терракотой, оливковым, белым.
  • Баланс — прохладные акценты для свежести и сохранения объёма.

Ошибка, которую стоит избегать

Не окрашивайте все стены в насыщенный медовый — это визуально уменьшит комнату и сделает её тяжёлой. Медовый лучше дозировать и поддерживать нейтральным фоном.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
