Ваши гости будут в восторге: 5 способов добавить дому уют с помощью одного оттенка

Медовый цвет — это дизайнерский "тёплый фильтр" для дома. Он мгновенно убирает ощущение пустоты, добавляет глубину и уют, но при этом не перегружает пространство.
Белые стены и мебель при дневном и вечернем свете часто выглядят плоско, создавая ощущение стерильности. Глазам быстро становится скучно, интерьер теряет индивидуальность. Особенно заметно это при недостатке солнца — цвета становятся серее, мебель растворяется, а текстуры дерева и ткани перестают работать как акцент.
Нейтральная база без контрастов утомляет и снижает восприятие деталей. Медовый оттенок стабилизирует световой баланс и визуально "собирает" комнату, делая её уютнее.
Днём — усиливает тепло естественного света.
Вечером — в паре с лампами тёплого спектра создаёт мягкую, камерную атмосферу.
Не окрашивайте все стены в насыщенный медовый — это визуально уменьшит комнату и сделает её тяжёлой. Медовый лучше дозировать и поддерживать нейтральным фоном.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
