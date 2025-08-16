Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Светлые обои — как чистый холст, на котором можно "нарисовать" любой интерьер. Они создают ощущение пространства, дарят комнате лёгкость и позволяют экспериментировать с текстилем. Но именно шторы задают тон всей обстановке — они могут подчеркнуть гармонию или полностью разрушить её.

Главная сложность — сохранить баланс между нежностью светлых стен и выразительностью окна. Слишком блеклые шторы растворятся в интерьере, а чрезмерно тёмные — перегрузят пространство.

1. Шторы на тон темнее стен

Нежная гамма бежевых, серых или кремовых оттенков создаёт элегантный, спокойный образ. Такой приём делает интерьер цельным, но не монотонным.

2. Контрастная глубина

Если хочется драматизма и акцента, выбирайте насыщенные тона: изумруд, сапфир, глубокий бордо. Они добавят роскоши и визуальной глубины, не утяжеляя пространство.

3. Пастельная свежесть

Мятный, пудрово-розовый, лавандовый или персиковый — мягкие оттенки оживляют интерьер, сохраняя лёгкость. Особенно удачно смотрятся в спальнях и гостиных в сканди-стиле.

4. Игра фактур

Лён, хлопок, шёлк или бархат — текстура способна менять настроение комнаты даже без смены цвета. Льняные шторы придают уют, шёлковые — изысканность, бархатные — атмосферу уюта и тепла.

5. Принт в тон

Полоска, клетка или мягкий геометрический узор в цвет стен оживляют интерьер, не внося хаоса. Такой вариант особенно уместен в современных и неоклассических интерьерах.

