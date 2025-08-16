Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Светлые обои — как чистый холст, на котором можно "нарисовать" любой интерьер. Они создают ощущение пространства, дарят комнате лёгкость и позволяют экспериментировать с текстилем. Но именно шторы задают тон всей обстановке — они могут подчеркнуть гармонию или полностью разрушить её.
Главная сложность — сохранить баланс между нежностью светлых стен и выразительностью окна. Слишком блеклые шторы растворятся в интерьере, а чрезмерно тёмные — перегрузят пространство.
Нежная гамма бежевых, серых или кремовых оттенков создаёт элегантный, спокойный образ. Такой приём делает интерьер цельным, но не монотонным.
Если хочется драматизма и акцента, выбирайте насыщенные тона: изумруд, сапфир, глубокий бордо. Они добавят роскоши и визуальной глубины, не утяжеляя пространство.
Мятный, пудрово-розовый, лавандовый или персиковый — мягкие оттенки оживляют интерьер, сохраняя лёгкость. Особенно удачно смотрятся в спальнях и гостиных в сканди-стиле.
Лён, хлопок, шёлк или бархат — текстура способна менять настроение комнаты даже без смены цвета. Льняные шторы придают уют, шёлковые — изысканность, бархатные — атмосферу уюта и тепла.
Полоска, клетка или мягкий геометрический узор в цвет стен оживляют интерьер, не внося хаоса. Такой вариант особенно уместен в современных и неоклассических интерьерах.
Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
