Секрет лёгкого переезда: какой диван выбрать для съёмной квартиры, чтобы сэкономить

Компактный диван для съёмной квартиры станет лучшим выбором

Недвижимость

Съёмная квартира диктует свои правила: мебель должна быть не только удобной, но и безопасной для вашего депозита. Диван — главный элемент гостиной, и от его выбора зависит, будете ли вы переезжать легко или с головной болью.

Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диван

Частые переезды и узкие проёмы превращают массивный диван в проблему. Модульные конструкции и модели на разборном каркасе легко проходят даже в тесные дверные проёмы и перевозятся без риска повредить стены или полы.

Тяжёлая мебель может оставить царапины на полу, а хрупкая обивка быстро потеряет вид. Это повод для арендодателя удержать часть депозита. Решение — износостойкая ткань: микрофибра, флок или плотный хлопок.

Универсальные цвета

Бежевый и серый оттенки легко впишутся в любой интерьер и скроют мелкие загрязнения. Арендодателю будет проще одобрить такой вариант, а вам — меньше нервов при переезде.

Чехлы на молнии защитят обивку и легко снимутся для стирки. Это гораздо проще, чем чистить диван целиком, особенно в условиях съёмного жилья.

Лёгкий каркас — меньше проблем

Модели на металлокаркасе прочнее, чем на основе из ДСП, и переносят переезды без перекосов. При покупке проверьте устойчивость ножек — это продлит срок службы.

Массивные раскладные системы усложняют транспортировку. Компактные варианты вроде "еврокнижки" или дивана-кровати без пружинных блоков — оптимальное решение.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



