Одна ошибка в освещении спальни — и вы просыпаетесь разбитым: исправьте уже сейчас

Освещение в спальне — это не просто способ видеть в темноте. Оно напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете, насколько глубоко спите и с каким настроением просыпаетесь.
Одна центральная люстра не справится с этой задачей: она создаёт резкие тени и не даёт гибкости в управлении атмосферой. Правильный свет, наоборот, подскажет организму, что пора расслабиться.
Яркий холодный свет вечером подавляет выработку мелатонина — гормона сна, из-за чего уснуть становится сложнее. Лампы с тёплым спектром 2700-3000K создают мягкое свечение, напоминающее закат, и помогают нервной системе перейти в режим отдыха.
Обратите внимание на индекс цветопередачи (CRI) — он должен быть не ниже 80. Это гарантирует естественное восприятие оттенков и гармонию в интерьере.
Комбинируйте рассеянное общее освещение, локальные прикроватные лампы и декоративную подсветку. Такой подход позволяет быстро менять атмосферу: от яркой для уборки до мягкой — для чтения или вечерних ритуалов.
Диммеры или умные лампы позволяют приглушить свет прямо из кровати. Возможность снизить яркость до минимума перед сном — ключ к комфортному засыпанию.
Создайте несколько режимов: яркий — для дел, средний — для общения и приглушённый — для сна. Если нужен ночник, выбирайте самый тусклый и тёплый, направленный в пол, чтобы не бить в глаза.
