Ваш кондиционер ворует деньги: эти 5 ошибок взвинчивают счета

Летом кондиционер кажется спасением. Но вместе с приятной прохладой он часто приносит и неприятный сюрприз — огромный счет за электричество.
Причина проста: большинство людей используют его неэффективно. Всего несколько привычек помогут охладить жильё без лишних трат.
Чем ниже вы выставляете кондиционер, тем больше он потребляет. Не пытайтесь охладить квартиру на максимуме — это не ускорит процесс, но точно увеличит счет. Оптимальная разница между улицей и комнатой — до 6 °C. Если на улице +32, достаточно установить +25-26 °C. Летом комфортная температура — 22-24 °C.
Современные кондиционеры позволяют включать охлаждение за полчаса до вашего прихода или отключать, когда никого нет дома. Это экономит до 15% электроэнергии в месяц.
Закрытые жалюзи, плотные шторы или отражающие рулонные занавески снижают тепловую нагрузку и облегчают работу кондиционера. Особенно важно затенять окна в полуденные часы.
Пыль и грязь снижают эффективность и заставляют кондиционер работать дольше. Очищайте фильтры раз в месяц и раз в год проводите полное сервисное обслуживание.
Поздно вечером или рано утром, когда на улице прохладно, откройте окна и проветрите — так можно охладить помещение без техники.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.