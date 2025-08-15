Ваш кондиционер ворует деньги: эти 5 ошибок взвинчивают счета

Фильтры кондиционера нужно регулярно очищать для корректной работы

Летом кондиционер кажется спасением. Но вместе с приятной прохладой он часто приносит и неприятный сюрприз — огромный счет за электричество.

Причина проста: большинство людей используют его неэффективно. Всего несколько привычек помогут охладить жильё без лишних трат.

1. Температура "с умом"

Чем ниже вы выставляете кондиционер, тем больше он потребляет. Не пытайтесь охладить квартиру на максимуме — это не ускорит процесс, но точно увеличит счет. Оптимальная разница между улицей и комнатой — до 6 °C. Если на улице +32, достаточно установить +25-26 °C. Летом комфортная температура — 22-24 °C.

2. Таймер и умный термостат

Современные кондиционеры позволяют включать охлаждение за полчаса до вашего прихода или отключать, когда никого нет дома. Это экономит до 15% электроэнергии в месяц.

3. Защита от солнца

Закрытые жалюзи, плотные шторы или отражающие рулонные занавески снижают тепловую нагрузку и облегчают работу кондиционера. Особенно важно затенять окна в полуденные часы.

4. Чистые фильтры — низкий расход

Пыль и грязь снижают эффективность и заставляют кондиционер работать дольше. Очищайте фильтры раз в месяц и раз в год проводите полное сервисное обслуживание.

5. Ночная прохлада вместо электричества

Поздно вечером или рано утром, когда на улице прохладно, откройте окна и проветрите — так можно охладить помещение без техники.

