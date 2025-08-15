Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Высоцкая рассказала, почему выбрала карьеру актрисы одного режиссёра
Удача дня: девушка нашла алмаз для обручального кольца в парке Арканзаса
Мегафон увеличил выручку на 8,6% в первом полугодии 2025 года по МСФО
Перекупщик: тест-драйв и сервисная диагностика обязательны перед покупкой авто
Учёные создали анализ крови на синдром хронической усталости с точностью 91%
Сати Казанова переодела мужа-итальянца в костюм горца
Экс-футболист Деменко оценил конкуренцию Сафонова с Шевалье в ПСЖ
Мгновенный объём: пудра для волос преобразит вашу укладку за 5 минут
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони

Ваш кондиционер ворует деньги: эти 5 ошибок взвинчивают счета

Фильтры кондиционера нужно регулярно очищать для корректной работы
1:47
Недвижимость

Летом кондиционер кажется спасением. Но вместе с приятной прохладой он часто приносит и неприятный сюрприз — огромный счет за электричество.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Причина проста: большинство людей используют его неэффективно. Всего несколько привычек помогут охладить жильё без лишних трат.

1. Температура "с умом"

Чем ниже вы выставляете кондиционер, тем больше он потребляет. Не пытайтесь охладить квартиру на максимуме — это не ускорит процесс, но точно увеличит счет. Оптимальная разница между улицей и комнатой — до 6 °C. Если на улице +32, достаточно установить +25-26 °C. Летом комфортная температура — 22-24 °C.

2. Таймер и умный термостат

Современные кондиционеры позволяют включать охлаждение за полчаса до вашего прихода или отключать, когда никого нет дома. Это экономит до 15% электроэнергии в месяц.

3. Защита от солнца

Закрытые жалюзи, плотные шторы или отражающие рулонные занавески снижают тепловую нагрузку и облегчают работу кондиционера. Особенно важно затенять окна в полуденные часы.

4. Чистые фильтры — низкий расход

Пыль и грязь снижают эффективность и заставляют кондиционер работать дольше. Очищайте фильтры раз в месяц и раз в год проводите полное сервисное обслуживание.

5. Ночная прохлада вместо электричества

Поздно вечером или рано утром, когда на улице прохладно, откройте окна и проветрите — так можно охладить помещение без техники.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Недвижимость
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности Аудио 
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони
Варенье из цукини с яблоками готовят с цитрусовой цедрой и мятой
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Сон в жаркой спальне опасен для сердца и фигуры
Туристы будут платить 10–20 евро за вход в природные зоны Новой Зеландии с 2027 года
Кровавая луна взойдёт 8 сентября — лучшие места и советы для наблюдения
Сильная менструальная боль у 15% женщин приводит к пропускам учёбы и работы
Роскомнадзор начислил почти 4 млрд рублей по новому налогу на интернет-рекламу
Уход тренера Станковича с поля вызван личными переживаниями — экс-полузащитник Деменко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.