Смертельно жаркие ночи: какая температура дома может подорвать ваше здоровье

Сон в жаркой спальне опасен для сердца и фигуры
Недвижимость

После затяжных дождей и прохладных дней лето решило взять реванш — жара обрушилась резко и без пощады. Днем мы спасаемся от палящего солнца в помещении, но и дома часто душно, тяжело спать, а утром чувствуем усталость и головную боль.

Сон
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Эксперты считают, что комфортная температура для жизни в квартире — 20-23 °C, при этом зимой можно придерживаться нижнего предела, а летом — верхнего, если одеваться легче. Для спальни оптимум — 17-20 °C.

Когда температура в помещении превышает 26 °C, организму становится тяжелее поддерживать нормальный теплообмен: сердце работает быстрее, охлаждение замедляется, а заснуть становится намного сложнее.

Почему жара бьёт по сну и здоровью

При 24 °C и выше в спальне циклы сна нарушаются: мы чаще просыпаемся, ворочаемся и чувствуем себя разбитыми с утра. Постоянный недосып в жару приводит к перегрузке сердца, ослаблению иммунитета, повышенному риску воспалений и даже к набору веса — из-за гормональных сбоев появляется тяга к сладкому и жирному.

Хронический перегрев во сне ухудшает память, концентрацию и настроение.

Как охладиться без кондиционера

  • Держите окна закрытыми и затенёнными в жаркие часы.
  • Используйте внешние жалюзи — они эффективнее занавесок.
  • Проветривайте рано утром или поздно вечером, когда воздух уже остыл.
  • Следите, чтобы ночью не переохладиться.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
