Старые типовые дома удивляют планировками, о которых новостройки могут только мечтать

Типовые дома в России претерпели эволюцию от хрущёвок до крупнопанельных серий

Когда-то типовые проекты домов создавались, чтобы ускорить и удешевить строительство. Заводы по всей стране выпускали железобетонные блоки, и из них быстро возводили целые районы. Простота технологии сделала жильё доступным, а многие современные дома экономкласса до сих пор строятся по таким схемам.

Со временем проекты улучшали, устраняя недостатки: менялись планировки, увеличивались площади, появлялись новые удобства.

Хрущёвки: скромный старт

Первые хрущёвки появились в 1950-х. Однушки занимали около 30 кв. м, двухкомнатные — 43-45 кв. м. Кухни крошечные, потолки невысокие, санузел — совмещённый.

Серия II-14: кирпич и тишина

Построенные с 1956 по 1964 год, эти пятиэтажки ближе к сталинкам. Здесь изолированные комнаты от 15 кв. м, кухни до 8 кв. м, полноценные ванны и раздельные санузлы даже в однушках. Кирпичные стены обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Часть перегородок можно убирать, а несущие стены делят квартиру на "шумную" и "тихую" зоны.

Брежневки: переходный этап

С 1960-х годов квартиры стали чуть просторнее, комнаты изолированными, а потолки — выше (до 2,8 м).

Серия II-67

Башенные дома строили даже в центре Москвы. Однушки здесь с 10-метровой кухней, кладовой и площадью 40 кв. м.

КОПЭ: прочность и выбор планировок

Популярные панельные высотки с разнообразными планировками. Все комнаты изолированы, кухни — от 10 кв. м. Есть даже 6-комнатные квартиры. Главный минус — почти все стены несущие.

П-44: функциональные панельки

Одна из самых массовых серий. В двух- и трёхкомнатных квартирах — кухни от 10 кв. м, просторные холлы, изолированные комнаты. Возможны объединения квартир и перепланировки.

И-522А: лоджии и простор

Каждая квартира — с лоджией. Кухни около 10 кв. м, холлы широкие. Несущие стены ограничивают перепланировку, но арка между кухней и гостиной всё же возможна.

Современные типовые дома

В экономклассе типовые проекты всё ещё популярны, хотя возводят их в основном на окраинах.

П-111М. Тёплые, энергоэффективные квартиры с кладовыми и балконами. Кухни от 12 до 16 кв. м, гостиные до 22 кв. м.

И-155. Разнообразные планировки, остеклённые лоджии, эркеры, потолки 2,78 м. Есть варианты для перепланировки.

И-1723. Большие площади (однушки от 40 кв. м, трёшки до 100 кв. м), эркеры в гостиных. Разрешено объединять квартиры и делать проёмы в несущих стенах.

Даже среди типовых домов можно найти варианты, которые будут удобны для жизни и не разочаруют спустя годы.

