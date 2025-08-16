Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леон Кемстач заступился за Анну Пересильд, которую обвиняют в отсутствии таланта
Кулинары раскрыли способ выпечки хлеба с вялеными томатами и сыром чеддер
Крыжовник перед зимовкой подкармливают перегноем и древесной золой
В Луизиане найден зуб прогнатодона — гигантского морского хищника мелового периода
Диетологи Фиш и Смит назвали продукты, поддерживающие здоровье щитовидной железы
Исследование Буссо: квантовые эффекты не позволяют Вселенной избежать сингулярности
Ветеринар Дмитриев назвал самые проблемные породы собак по здоровью
Повара поделились рецептом пирога с лисичками, луком и сливочной заливкой
Гиды: в Новом Свете туристов привлекают три бухты разного цвета и Голицынская тропа

Старые типовые дома удивляют планировками, о которых новостройки могут только мечтать

Типовые дома в России претерпели эволюцию от хрущёвок до крупнопанельных серий
3:30
Недвижимость

Когда-то типовые проекты домов создавались, чтобы ускорить и удешевить строительство. Заводы по всей стране выпускали железобетонные блоки, и из них быстро возводили целые районы. Простота технологии сделала жильё доступным, а многие современные дома экономкласса до сих пор строятся по таким схемам.

советские многоэтажки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
советские многоэтажки

Со временем проекты улучшали, устраняя недостатки: менялись планировки, увеличивались площади, появлялись новые удобства.

Хрущёвки: скромный старт

Первые хрущёвки появились в 1950-х. Однушки занимали около 30 кв. м, двухкомнатные — 43-45 кв. м. Кухни крошечные, потолки невысокие, санузел — совмещённый.

Серия II-14: кирпич и тишина

Построенные с 1956 по 1964 год, эти пятиэтажки ближе к сталинкам. Здесь изолированные комнаты от 15 кв. м, кухни до 8 кв. м, полноценные ванны и раздельные санузлы даже в однушках. Кирпичные стены обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Часть перегородок можно убирать, а несущие стены делят квартиру на "шумную" и "тихую" зоны.

Брежневки: переходный этап

С 1960-х годов квартиры стали чуть просторнее, комнаты изолированными, а потолки — выше (до 2,8 м).

Серия II-67

Башенные дома строили даже в центре Москвы. Однушки здесь с 10-метровой кухней, кладовой и площадью 40 кв. м.

КОПЭ: прочность и выбор планировок

Популярные панельные высотки с разнообразными планировками. Все комнаты изолированы, кухни — от 10 кв. м. Есть даже 6-комнатные квартиры. Главный минус — почти все стены несущие.

П-44: функциональные панельки

Одна из самых массовых серий. В двух- и трёхкомнатных квартирах — кухни от 10 кв. м, просторные холлы, изолированные комнаты. Возможны объединения квартир и перепланировки.

И-522А: лоджии и простор

Каждая квартира — с лоджией. Кухни около 10 кв. м, холлы широкие. Несущие стены ограничивают перепланировку, но арка между кухней и гостиной всё же возможна.

Современные типовые дома

В экономклассе типовые проекты всё ещё популярны, хотя возводят их в основном на окраинах.

  • П-111М. Тёплые, энергоэффективные квартиры с кладовыми и балконами. Кухни от 12 до 16 кв. м, гостиные до 22 кв. м.
  • И-155. Разнообразные планировки, остеклённые лоджии, эркеры, потолки 2,78 м. Есть варианты для перепланировки.
  • И-1723. Большие площади (однушки от 40 кв. м, трёшки до 100 кв. м), эркеры в гостиных. Разрешено объединять квартиры и делать проёмы в несущих стенах.

Даже среди типовых домов можно найти варианты, которые будут удобны для жизни и не разочаруют спустя годы.

Уточнения

Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Повара поделились рецептом пирога с лисичками, луком и сливочной заливкой
Гиды: в Новом Свете туристов привлекают три бухты разного цвета и Голицынская тропа
Тренеры: правильная техника снижает риск травм и ускоряет прогресс в спорте
Огородникам рекомендовали класть под тыквы доски для защиты от влаги
Эксперты: нажатие на сцепление во время езды ускоряет его износ
Цифровой евро угрожает финансовой свободе граждан Европы
Япония удивила экономистов: ВВП вырос на 1% вопреки прогнозам
На берегах залива Аниндильяква обитают детёныши дюгоней и кожистые черепахи
Mia Boyka выпустила клип в азиатском стиле после обвинений в расизме
Marathon Fusion разработала технологию получения золота из ртути в токамаке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.