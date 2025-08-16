Старые типовые дома удивляют планировками, о которых новостройки могут только мечтать

Когда-то типовые проекты домов создавались, чтобы ускорить и удешевить строительство. Заводы по всей стране выпускали железобетонные блоки, и из них быстро возводили целые районы. Простота технологии сделала жильё доступным, а многие современные дома экономкласса до сих пор строятся по таким схемам.
Со временем проекты улучшали, устраняя недостатки: менялись планировки, увеличивались площади, появлялись новые удобства.
Первые хрущёвки появились в 1950-х. Однушки занимали около 30 кв. м, двухкомнатные — 43-45 кв. м. Кухни крошечные, потолки невысокие, санузел — совмещённый.
Построенные с 1956 по 1964 год, эти пятиэтажки ближе к сталинкам. Здесь изолированные комнаты от 15 кв. м, кухни до 8 кв. м, полноценные ванны и раздельные санузлы даже в однушках. Кирпичные стены обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Часть перегородок можно убирать, а несущие стены делят квартиру на "шумную" и "тихую" зоны.
С 1960-х годов квартиры стали чуть просторнее, комнаты изолированными, а потолки — выше (до 2,8 м).
Башенные дома строили даже в центре Москвы. Однушки здесь с 10-метровой кухней, кладовой и площадью 40 кв. м.
Популярные панельные высотки с разнообразными планировками. Все комнаты изолированы, кухни — от 10 кв. м. Есть даже 6-комнатные квартиры. Главный минус — почти все стены несущие.
Одна из самых массовых серий. В двух- и трёхкомнатных квартирах — кухни от 10 кв. м, просторные холлы, изолированные комнаты. Возможны объединения квартир и перепланировки.
Каждая квартира — с лоджией. Кухни около 10 кв. м, холлы широкие. Несущие стены ограничивают перепланировку, но арка между кухней и гостиной всё же возможна.
В экономклассе типовые проекты всё ещё популярны, хотя возводят их в основном на окраинах.
Даже среди типовых домов можно найти варианты, которые будут удобны для жизни и не разочаруют спустя годы.
