Дом сияет, а ушло меньше часа: система, которая ломает привычные правила уборки

Блогер Катарина Аури назвала универсальные средства и лайфхаки для уборки дома

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, навести порядок — задача на целый день? На самом деле всё проще: достаточно знать несколько проверенных приёмов и подходить к делу с настроением.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) радость уборки

Чистота как источник радости

Финская блогерша Катарина Аури, у которой почти 4,5 млн подписчиков, уверена: уборка способна менять жизни. Она путешествует по миру и бесплатно помогает людям, у которых нет сил или времени на порядок.

"Чистый дом делает людей счастливее", — говорит Катарина.

Универсальные помощники

Жидкость для посуды — подходит почти для всех поверхностей, даже для унитаза.

Средство для духовок — спасёт от пригоревшего жира, но держитесь подальше от линолеума.

Абразивы (сода, порошки) — не для глянца и акрила, иначе появятся царапины.

Лайфхаки для стёкол и зеркал

Смешайте 2 ст. л. уксуса и 1 ч. л. жидкости для посуды, протрите микрофиброй — получите блеск без разводов и лишнего труда.

Организация процесса

Делите уборку на короткие сессии, чередуя с отдыхом.

Работайте по таймеру, превращая всё в игру.

Привлекайте домочадцев — даже дети могут помочь.

Подготовка перед стартом

Соберите мусор, разложите вещи по местам, отключите технику, замочите сложные пятна заранее.

Двигайтесь правильно. Начинайте сверху и из дальних углов, кухня — либо первой, либо в самом конце, ванная — последней.

Сложные места. Не забывайте про люстры, вентиляцию, верх шкафов, пространство под мебелью, дверные ручки и зону за унитазом.

Народные рецепты

Лимон от налёта на кранах.

Картофель с солью для чугуна.

Микроволновка для дезинфекции губок.

Кипяток от пятен ягод.

Профилактика беспорядка

Организуйте хранение, используйте закрытые контейнеры, уберите лишний текстиль и визуальный шум.

Уточнения

Дезинфе́кция - это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.