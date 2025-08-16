Дом сияет, а ушло меньше часа: система, которая ломает привычные правила уборки

Кажется, навести порядок — задача на целый день? На самом деле всё проще: достаточно знать несколько проверенных приёмов и подходить к делу с настроением.
Финская блогерша Катарина Аури, у которой почти 4,5 млн подписчиков, уверена: уборка способна менять жизни. Она путешествует по миру и бесплатно помогает людям, у которых нет сил или времени на порядок.
"Чистый дом делает людей счастливее", — говорит Катарина.
Смешайте 2 ст. л. уксуса и 1 ч. л. жидкости для посуды, протрите микрофиброй — получите блеск без разводов и лишнего труда.
Организуйте хранение, используйте закрытые контейнеры, уберите лишний текстиль и визуальный шум.
Дезинфе́кция - это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.