Кухня без запаха и лишних затрат: как выбрать вытяжку один раз и навсегда

Разброс цен на вытяжки поражает. Чтобы не запутаться, стоит понять, какие характеристики действительно важны, а за что можно не платить.
Ширина вытяжки должна быть не меньше плиты, лучше — на 20-30 см больше.
Для кухни до 10 м² — 250-350 м³/ч, 10-15 м² — 350-600 м³/ч, свыше 15 м² — 600-1000 м³/ч.
Добавьте 15-20% запаса, чтобы устройство не работало на пределе.
Оптимально до 49 дБ для студий, от 50 дБ — для больших кухонь и квартир.
Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей. Датчик предназначен для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.