Кухня без запаха и лишних затрат: как выбрать вытяжку один раз и навсегда

Разброс цен на вытяжки поражает. Чтобы не запутаться, стоит понять, какие характеристики действительно важны, а за что можно не платить.

Принцип работы

Прямоточные — втягивают воздух и выводят его наружу через воздуховод. Оснащены жировыми фильтрами, которые легко мыть.

Рециркуляционные — прогоняют воздух через фильтры и возвращают его обратно.

Комбинированные — могут работать в обоих режимах.

Варианты установки

Подвесные — компактные, бюджет до 12 тыс. ₽.

Встраиваемые — корпус скрыт в шкафчике, цена от 10 тыс. ₽.

Настенные — эффектно смотрятся в просторных кухнях, от 6 тыс. ₽.

Островные — для кухонных островов, от 20 тыс. ₽.

Встраиваемые в столешницу — выдвигаются только при готовке, от 100 тыс. ₽.

Размеры

Ширина вытяжки должна быть не меньше плиты, лучше — на 20-30 см больше.

Производительность

Для кухни до 10 м² — 250-350 м³/ч, 10-15 м² — 350-600 м³/ч, свыше 15 м² — 600-1000 м³/ч.

Добавьте 15-20% запаса, чтобы устройство не работало на пределе.

Шум

Оптимально до 49 дБ для студий, от 50 дБ — для больших кухонь и квартир.

Полезные функции

Дистанционное управление.

Управление жестами.

Датчик загрязнения фильтров.

Переключение скоростей.

Автозапуск по датчику тепла.

Периметральное всасывание.

Уточнения

