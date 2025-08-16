Кухня без запаха и лишних затрат: как выбрать вытяжку один раз и навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Недвижимость

Разброс цен на вытяжки поражает. Чтобы не запутаться, стоит понять, какие характеристики действительно важны, а за что можно не платить.

Современная кухонная вытяжка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухонная вытяжка

Принцип работы

  • Прямоточные — втягивают воздух и выводят его наружу через воздуховод. Оснащены жировыми фильтрами, которые легко мыть.
  • Рециркуляционные — прогоняют воздух через фильтры и возвращают его обратно.
  • Комбинированные — могут работать в обоих режимах.

Варианты установки

  • Подвесные — компактные, бюджет до 12 тыс. ₽.
  • Встраиваемые — корпус скрыт в шкафчике, цена от 10 тыс. ₽.
  • Настенные — эффектно смотрятся в просторных кухнях, от 6 тыс. ₽.
  • Островные — для кухонных островов, от 20 тыс. ₽.
  • Встраиваемые в столешницу — выдвигаются только при готовке, от 100 тыс. ₽.

Размеры

Ширина вытяжки должна быть не меньше плиты, лучше — на 20-30 см больше.

Производительность

Для кухни до 10 м² — 250-350 м³/ч, 10-15 м² — 350-600 м³/ч, свыше 15 м² — 600-1000 м³/ч.

Добавьте 15-20% запаса, чтобы устройство не работало на пределе.

Шум

Оптимально до 49 дБ для студий, от 50 дБ — для больших кухонь и квартир.

Полезные функции

  • Дистанционное управление.
  • Управление жестами.
  • Датчик загрязнения фильтров.
  • Переключение скоростей.
  • Автозапуск по датчику тепла.
  • Периметральное всасывание.

Уточнения

Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей. Датчик предназначен для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.

