Хрупкая защита или крепость на века: как одна ошибка при выборе входной двери обернётся проблемами на годы

2:41
Недвижимость

Надёжная входная дверь — это не только защита от взлома, но и барьер для шума, холода и влаги. От правильного выбора зависит комфорт, безопасность и долговечность конструкции.

Входные двери разных типов
Виды дверей

  • Квартирные. Устанавливаются внутри отапливаемых зданий. Главное — защита от взлома и шумоизоляция. Утепление направлено на блокировку запахов и звуков, а не перепадов температур.
  • Уличные. Работают в условиях постоянных перепадов температуры, влажности и обледенения. Часто имеют терморазрыв, влагостойкую отделку и фурнитуру, защищённую от коррозии.
  • С остеклением. Используются для выхода на террасу или веранду. Остекление бывает декоративным, обзорным или для пропуска света. Применяется закалённое или ламинированное стекло, иногда бронеплёнка.

Материалы

Сталь — основной вариант для прочности. Толщина:

  • квартирные — от 1,2 мм;
  • уличные и усиленные — от 2 мм.

Алюминий — лёгкий, не ржавеет, но требует утепления.

Внутреннее заполнение:

  • минеральная вата — хорошая шумоизоляция;
  • пенополиуретан — теплоизоляция;
  • пенополистирол — влагостойкость.

Отделка:

  • снаружи — влагостойкие материалы, внутри — декоративные панели.

Конструктивные особенности

Рёбра жёсткости. Дают прочность и устойчивость к деформации. Минимум — 2 вертикальных, в надёжных моделях — 3-6.

Уплотнители. Обеспечивают герметичность.

  • 1 контур — только для внутренних дверей.
  • 2 — стандарт для квартир.
  • 3+ - для уличных.

Петли

  • Наружные с антисъёмными штырями.
  • Скрытые — защита от взлома, но сложнее регулировать.

Количество — от 2 до 4 в зависимости от веса.

Замки

Оптимально — два разных типа: цилиндровый и сувальдный.

  • Цилиндровый удобен заменой личинки.
  • Сувальдный сложен для отмычек.
  • Количество точек запирания — от бокового до многоточечного (7-9 ригелей).

Классы взломостойкости

  • Минимальный — для кладовок.
  • Базовый — для недорогих квартир.
  • Средний+ - защита от электроинструмента (10-15 мин взлома).
  • Максимальный — для коттеджей и помещений с ценностями.

Что важно: подбирать дверь под условия эксплуатации, учитывать толщину стали, утепление, класс замков и количество уплотнителей.

Руководство по эксплуатации - документ или интерактивное электронное приложение, содержащие сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
