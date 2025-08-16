Идеальная квартира на фото — головная боль после подписания договора аренды: как распознать ловушку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Аренда жилья — всегда риск. Даже самые привлекательные объявления могут скрывать неприятные сюрпризы. Чтобы не стать жертвой мошенников и избежать бытовых проблем, важно знать, что проверить до подписания договора.

Передача ключей квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей квартира

Деньги — только за ключи

Никогда не переводите оплату до передачи ключей. Это главный принцип. А объявления с "идеальной квартирой по смешной цене" чаще всего — ловушка.

Документы, которые нужно проверить

Попросите оригиналы — копии не подойдут. В идеале, у собственника всё хранится в одной папке, и он легко готов всё показать.

  • Правоподтверждающий документ — свежая выписка из ЕГРН или старое свидетельство о праве собственности.
  • Правоустанавливающий документ — договор купли-продажи, дарения, наследства, ДДУ.
  • Согласие сособственников — обязательное условие, если жильё в совместной собственности, в том числе с супругом.
  • Паспорт собственника — проверьте через Госуслуги, что он действителен.
  • СНИЛС — сверяйте данные с выпиской из ЕГРН.
  • Доверенность — убедитесь в полномочиях доверенного лица и актуальности документа.
  • Квитанции ЖКУ — проверьте отсутствие долгов.

Осмотрите квартиру внимательно

Зафиксируйте состояние жилья актом приёма-передачи и фото/видео.

Проверьте:

  • выключатели, розетки, двери, окна, стены, батареи, запахи;
  • мебель — нет ли поломок, пятен, следов клопов;
  • технику — работает ли плита, кондиционер, холодильник, нет ли трещин и запахов;
  • сантехнику — нет ли протечек, пятен от старых аварий, горячая вода действительно горячая.

Собственник и соседи — не менее важны

  • Договоритесь, как часто хозяин будет навещать вас, и зафиксируйте это в договоре.
  • На просмотре оцените манеру общения владельца. Если он хамит или давит на вас — это тревожный сигнал.
  • Соседей лучше "проверить вживую" — пройдитесь вечером по подъезду, прислушайтесь к шуму за стенами, поспрашивайте жильцов.

Вопросы, которые стоит задать

  • Почему съехали предыдущие жильцы?
  • Что входит в стоимость?
  • Есть ли запреты — на гостей, курение, животных?
  • Можно ли что-то менять в квартире?
  • Не планируется ли продажа жилья?
  • Будут ли вывезены личные вещи владельца?
  • Возможна ли скидка?

Договор и залог

Чётко пропишите:

  • данные сторон, сроки, стоимость, порядок оплаты;
  • частоту визитов собственника.
  • условия возврата залога (обычно — месячная аренда, возвращается, если квартира в порядке).

Если срок аренды от года — регистрируйте договор в Росреестре.

Чек-лист напоследок:

  • не гонитесь за "сладкими" объявлениями;
  • не платите до подписания договора;
  • требуйте оригиналы документов;
  • фиксируйте все дефекты;
  • узнайте историю квартиры;
  • пропишите залог и список имущества.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
