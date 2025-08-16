Идеальная квартира на фото — головная боль после подписания договора аренды: как распознать ловушку

Эксперты рассказали, что проверить в квартире перед подписанием договора аренды

Аренда жилья — всегда риск. Даже самые привлекательные объявления могут скрывать неприятные сюрпризы. Чтобы не стать жертвой мошенников и избежать бытовых проблем, важно знать, что проверить до подписания договора.

Деньги — только за ключи

Никогда не переводите оплату до передачи ключей. Это главный принцип. А объявления с "идеальной квартирой по смешной цене" чаще всего — ловушка.

Документы, которые нужно проверить

Попросите оригиналы — копии не подойдут. В идеале, у собственника всё хранится в одной папке, и он легко готов всё показать.

Правоподтверждающий документ — свежая выписка из ЕГРН или старое свидетельство о праве собственности.

Правоустанавливающий документ — договор купли-продажи, дарения, наследства, ДДУ.

Согласие сособственников — обязательное условие, если жильё в совместной собственности, в том числе с супругом.

Паспорт собственника — проверьте через Госуслуги, что он действителен.

СНИЛС — сверяйте данные с выпиской из ЕГРН.

Доверенность — убедитесь в полномочиях доверенного лица и актуальности документа.

Квитанции ЖКУ — проверьте отсутствие долгов.

Осмотрите квартиру внимательно

Зафиксируйте состояние жилья актом приёма-передачи и фото/видео.

Проверьте:

выключатели, розетки, двери, окна, стены, батареи, запахи;

мебель — нет ли поломок, пятен, следов клопов;

технику — работает ли плита, кондиционер, холодильник, нет ли трещин и запахов;

сантехнику — нет ли протечек, пятен от старых аварий, горячая вода действительно горячая.

Собственник и соседи — не менее важны

Договоритесь, как часто хозяин будет навещать вас, и зафиксируйте это в договоре.

На просмотре оцените манеру общения владельца. Если он хамит или давит на вас — это тревожный сигнал.

Соседей лучше "проверить вживую" — пройдитесь вечером по подъезду, прислушайтесь к шуму за стенами, поспрашивайте жильцов.

Вопросы, которые стоит задать

Почему съехали предыдущие жильцы?

Что входит в стоимость?

Есть ли запреты — на гостей, курение, животных?

Можно ли что-то менять в квартире?

Не планируется ли продажа жилья?

Будут ли вывезены личные вещи владельца?

Возможна ли скидка?

Договор и залог

Чётко пропишите:

данные сторон, сроки, стоимость, порядок оплаты;

частоту визитов собственника.

условия возврата залога (обычно — месячная аренда, возвращается, если квартира в порядке).

Если срок аренды от года — регистрируйте договор в Росреестре.

Чек-лист напоследок:

не гонитесь за "сладкими" объявлениями;

не платите до подписания договора;

требуйте оригиналы документов;

фиксируйте все дефекты;

узнайте историю квартиры;

пропишите залог и список имущества.

