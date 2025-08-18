Кухня без запахов и лишних деталей: как спрятать мусорное ведро — 8 идей

Современная кухня — это не только стиль, но и функциональность. Мусорное ведро должно быть под рукой, но при этом не портить общий вид. Дизайнеры всё чаще предлагают решения, которые полностью скрывают контейнеры для отходов, сохраняя порядок и эстетику.
Самое популярное место. Выдвижные системы или встроенные контейнеры позволяют использовать пространство под мойкой максимально эффективно.
Компактное ведро можно закрепить с внутренней стороны дверцы под мойкой. Оно открывается автоматически вместе с дверцей — быстро и удобно.
Отличный вариант для высоких ведер или системы раздельного сбора мусора. Выдвигается легко, не загромождает проход.
Выдвижные или поворотные механизмы в угловых тумбах скрывают бак и при этом обеспечивают быстрый доступ.
Выдвижная панель с контейнером отлично подойдет для кухонного острова или барной стойки.
Если стиль кухни позволяет, можно выбрать эффектную модель, напоминающую тумбу или элемент мебели. Главное — чтобы она гармонировала с интерьером.
Небольшой контейнер можно спрятать в специальный карман или нишу сбоку — неожиданное, но удобное решение.
Внутренние выдвижные системы позволяют хранить мусорное ведро на уровне пояса, что особенно удобно при готовке.
Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО, коммунальный или бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, также пищевые отходы, наибольшая часть отходов потребления.
