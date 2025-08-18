Кухня без запахов и лишних деталей: как спрятать мусорное ведро — 8 идей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мусорное ведро можно разместить на внутренней стороне дверцы шкафа
1:49
Недвижимость

Современная кухня — это не только стиль, но и функциональность. Мусорное ведро должно быть под рукой, но при этом не портить общий вид. Дизайнеры всё чаще предлагают решения, которые полностью скрывают контейнеры для отходов, сохраняя порядок и эстетику.

Современная угловая кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная угловая кухня

1. Под раковиной — классика жанра

Самое популярное место. Выдвижные системы или встроенные контейнеры позволяют использовать пространство под мойкой максимально эффективно.

2. На дверце шкафа

Компактное ведро можно закрепить с внутренней стороны дверцы под мойкой. Оно открывается автоматически вместе с дверцей — быстро и удобно.

3. В узком пенале или колонне

Отличный вариант для высоких ведер или системы раздельного сбора мусора. Выдвигается легко, не загромождает проход.

4. В угловом шкафу

Выдвижные или поворотные механизмы в угловых тумбах скрывают бак и при этом обеспечивают быстрый доступ.

5. В нише под столешницей

Выдвижная панель с контейнером отлично подойдет для кухонного острова или барной стойки.

6. Отдельно стоящий дизайнерский контейнер

Если стиль кухни позволяет, можно выбрать эффектную модель, напоминающую тумбу или элемент мебели. Главное — чтобы она гармонировала с интерьером.

7. В боковой панели острова или стола

Небольшой контейнер можно спрятать в специальный карман или нишу сбоку — неожиданное, но удобное решение.

8. В высоком шкафу-колонне

Внутренние выдвижные системы позволяют хранить мусорное ведро на уровне пояса, что особенно удобно при готовке.

Уточнения

Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО, коммунальный или бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, также пищевые отходы, наибольшая часть отходов потребления.
 

