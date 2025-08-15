Один блестящий трюк — и уборка унитаза станет занятием на минуту

Эффективный способ чистки унитаза фольгой без повреждения поверхности

Кажется, унитаз — самая скучная часть уборки дома. Но одна простая хитрость превращает его чистку в быстрый и почти приятный процесс. Всё, что вам нужно, — кусок обычной алюминиевой фольги.

В чём суть метода

Фольга известна своей способностью отталкивать налёт и предотвращать образование ржавчины. При взаимодействии с водой и моющими средствами она создаёт защитную плёнку, которая мешает появлению известкового налёта и желтых пятен.

Достаточно смять небольшой кусок фольги в шар и использовать его как вспомогательный инструмент при чистке. Он помогает снять старые отложения, не царапая поверхность.

Как правильно применять

Отрежьте лист фольги размером примерно с ладонь. Сомните его в плотный шар. Намочите поверхность унитаза, нанесите чистящее средство. Лёгкими круговыми движениями пройдитесь по проблемным зонам. Смойте остатки налёта водой.

Метод можно использовать и профилактически: просто положите шарик фольги в бачок. При каждом смыве он будет помогать поддерживать чистоту.

Почему это работает

Фольга создаёт химический барьер между водой и керамикой, замедляя процесс образования налёта. Плюс, она действует как мягкий абразив, не повреждая поверхность.

Частота применения

Для профилактики достаточно проводить такую обработку раз в две недели. При сильных загрязнениях можно повторять процедуру чаще.

Уточнения

