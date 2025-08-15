Один блестящий трюк — и уборка унитаза станет занятием на минуту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Кажется, унитаз — самая скучная часть уборки дома. Но одна простая хитрость превращает его чистку в быстрый и почти приятный процесс. Всё, что вам нужно, — кусок обычной алюминиевой фольги.

Унитаз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Унитаз

В чём суть метода

Фольга известна своей способностью отталкивать налёт и предотвращать образование ржавчины. При взаимодействии с водой и моющими средствами она создаёт защитную плёнку, которая мешает появлению известкового налёта и желтых пятен.

Достаточно смять небольшой кусок фольги в шар и использовать его как вспомогательный инструмент при чистке. Он помогает снять старые отложения, не царапая поверхность.

Как правильно применять

  1. Отрежьте лист фольги размером примерно с ладонь.
  2. Сомните его в плотный шар.
  3. Намочите поверхность унитаза, нанесите чистящее средство.
  4. Лёгкими круговыми движениями пройдитесь по проблемным зонам.
  5. Смойте остатки налёта водой.

Метод можно использовать и профилактически: просто положите шарик фольги в бачок. При каждом смыве он будет помогать поддерживать чистоту.

Почему это работает

Фольга создаёт химический барьер между водой и керамикой, замедляя процесс образования налёта. Плюс, она действует как мягкий абразив, не повреждая поверхность.

Частота применения

Для профилактики достаточно проводить такую обработку раз в две недели. При сильных загрязнениях можно повторять процедуру чаще.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
