Три ложки простого средства вернут полотенцам мягкость и свежесть

Мы привыкли думать, что кондиционер для белья — обязательный этап стирки полотенец. Но на самом деле он может только навредить: обволакивая волокна, он делает ткань жёсткой и плохо впитывающей влагу.
В Турции есть простой способ, который заменяет дорогие средства и возвращает полотенцам мягкость. Всё, что нужно — три столовые ложки пищевой соды.
Даже при правильной дозировке порошка и аккуратной сушке полотенца со временем становятся грубыми и теряют способность быстро впитывать влагу. Это связано с налётом от моющих средств и кондиционеров, а также с накоплением бактерий.
Секрет прост: положите 3 ст. ложки пищевой соды прямо в барабан стиральной машины.
Сода:
Полотенца лучше стирать при 40-60 °C, а новые — замочить в воде с содой перед первым использованием.
Исследование компании Showers to You показало: за неделю использования на одном полотенце может жить до 94 млн бактерий. При этом 2 млн британцев признались, что стирают полотенца всего раз в год, а треть — раз в три месяца.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
