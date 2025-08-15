Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настя Ивлеева извинилась за плагиат видео в TikTok и предложила автору сотрудничество
Мульчирование почвы скошенной травой: пошаговая инструкция
Эффективный способ чистки унитаза фольгой без повреждения поверхности
Microsoft назвала, как искусственный интеллект меняет профессию турагента
Кабанов: Россия останется под угрозой даже после встречи Путина и Трампа
Почтовые голуби используют звёзды и магнитное поле для навигации — орнитологи
Фитнес-эксперты рекомендуют начинать силовые с 1–2 занятий в неделю для безопасного прогресса
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Роскомнадзор заблокировал несколько песен Гуфа из сборника Город дорог

Три ложки простого средства вернут полотенцам мягкость и свежесть

Турецкий способ стирки с пищевой содой придаёт мягкость полотенцам
2:02
Недвижимость

Мы привыкли думать, что кондиционер для белья — обязательный этап стирки полотенец. Но на самом деле он может только навредить: обволакивая волокна, он делает ткань жёсткой и плохо впитывающей влагу.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

В Турции есть простой способ, который заменяет дорогие средства и возвращает полотенцам мягкость. Всё, что нужно — три столовые ложки пищевой соды.

Почему полотенца теряют мягкость

Даже при правильной дозировке порошка и аккуратной сушке полотенца со временем становятся грубыми и теряют способность быстро впитывать влагу. Это связано с налётом от моющих средств и кондиционеров, а также с накоплением бактерий.

Турецкий лайфхак

Секрет прост: положите 3 ст. ложки пищевой соды прямо в барабан стиральной машины.

Сода:

  • нейтрализует неприятные запахи;
  • уничтожает бактерии;
  • смягчает ткань;
  • улучшает впитываемость;
  • оказывает лёгкое антибактериальное действие.

Полотенца лучше стирать при 40-60 °C, а новые — замочить в воде с содой перед первым использованием.

Бактерии на полотенцах

Исследование компании Showers to You показало: за неделю использования на одном полотенце может жить до 94 млн бактерий. При этом 2 млн британцев признались, что стирают полотенца всего раз в год, а треть — раз в три месяца.

Советы по стирке

  • Используйте качественное моющее средство, при необходимости добавляйте мягкий дезинфектор или отбеливатель (если ткань допускает).
  • Не перебарщивайте с порошком и ополаскивателем — они оставляют налёт, который ухудшает впитываемость.
  • Подбирайте температуру в зависимости от материала: хлопок и микрофибра выдерживают выше 60 °C, деликатные ткани требуют бережного режима.
  • Меняйте полотенца чаще, а после стирки хорошо просушивайте их на воздухе.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Кабанов: Россия останется под угрозой даже после встречи Путина и Трампа
Почтовые голуби используют звёзды и магнитное поле для навигации — орнитологи
Фитнес-эксперты рекомендуют начинать силовые с 1–2 занятий в неделю для безопасного прогресса
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Роскомнадзор заблокировал несколько песен Гуфа из сборника Город дорог
Травма отвержения из детства влияет на любовь и отношения: советы психолога Самбурского
Мусорный бак и разлагающиеся отходы — основные места откладывания яиц у мух
ЮГК сменит владельца: государство продаёт крупный пакет акций
Методы ухода за базиликом для продления сезона сбора урожая
Жена Natan разъяснила позицию об изменах после скандальных признаний артиста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.