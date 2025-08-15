Три ложки простого средства вернут полотенцам мягкость и свежесть

Турецкий способ стирки с пищевой содой придаёт мягкость полотенцам

Мы привыкли думать, что кондиционер для белья — обязательный этап стирки полотенец. Но на самом деле он может только навредить: обволакивая волокна, он делает ткань жёсткой и плохо впитывающей влагу.

В Турции есть простой способ, который заменяет дорогие средства и возвращает полотенцам мягкость. Всё, что нужно — три столовые ложки пищевой соды.

Почему полотенца теряют мягкость

Даже при правильной дозировке порошка и аккуратной сушке полотенца со временем становятся грубыми и теряют способность быстро впитывать влагу. Это связано с налётом от моющих средств и кондиционеров, а также с накоплением бактерий.

Турецкий лайфхак

Секрет прост: положите 3 ст. ложки пищевой соды прямо в барабан стиральной машины.

Сода:

нейтрализует неприятные запахи;

уничтожает бактерии;

смягчает ткань;

улучшает впитываемость;

оказывает лёгкое антибактериальное действие.

Полотенца лучше стирать при 40-60 °C, а новые — замочить в воде с содой перед первым использованием.

Бактерии на полотенцах

Исследование компании Showers to You показало: за неделю использования на одном полотенце может жить до 94 млн бактерий. При этом 2 млн британцев признались, что стирают полотенца всего раз в год, а треть — раз в три месяца.

Советы по стирке

Используйте качественное моющее средство, при необходимости добавляйте мягкий дезинфектор или отбеливатель (если ткань допускает).

Не перебарщивайте с порошком и ополаскивателем — они оставляют налёт, который ухудшает впитываемость.

Подбирайте температуру в зависимости от материала: хлопок и микрофибра выдерживают выше 60 °C, деликатные ткани требуют бережного режима.

Меняйте полотенца чаще, а после стирки хорошо просушивайте их на воздухе.

Уточнения

