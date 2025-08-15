Сделка века или ошибка десятилетия: продавать ли квартиру сейчас

Риелтор Перескокова оценила перспективы продажи квартир в 2025 году

Продавать квартиру в 2025 году может быть не лучшей идеей — в некоторых случаях есть смысл подождать. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова уверена: уже через пару лет продажа может оказаться значительно выгоднее.

Когда стоит продавать прямо сейчас

Если вы планируете избавиться от недвижимости в течение ближайшего года, лучше сделать это немедленно. Пока рынок не погрузился в более глубокую стагнацию, а цены на квартиры не упали ещё сильнее, есть шанс получить достойную сумму.

Почему рынок замедлился

Главная причина — высокая ключевая ставка Центробанка и дорогая ипотека.

Покупателей, готовых взять жильё по рыночной ипотеке, становится всё меньше, и те, что остались, ведут жёсткие переговоры по цене.

"Если ключевая ставка и ипотечные проценты не снизятся, падение цен на вторичное жильё продолжится", — предупреждает Наталья Перескокова.

Когда лучше подождать

Если срочной необходимости в продаже нет, можно выиграть, выждав 1-2 года. По словам эксперта, снижение ставки оживит спрос: покупатели станут активнее, а цены — стабильнее или даже пойдут вверх.

Таким образом, стратегия зависит от ваших планов:

Нужно быстро продать — действуйте сейчас, пока рынок окончательно не замер.

Есть время — дождитесь улучшения ипотечных условий, чтобы получить больше, сообщает NEWS.ru.

