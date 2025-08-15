Плесень исчезнет навсегда: рецепт, который очистит плитку в ванной за 10 минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы преобразить уход за ванной комнатой и предотвратить размножение нежелательного грибка.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

В помещении с почти постоянной влажностью, например, в ванной комнате, грибки и бактерии находят идеальную среду для процветания. Неприятные запахи и черные пятна на швах или плитке являются наиболее заметными признаками.

Все больше и больше домохозяйств выбирают домашние, экономичные и безопасные для поверхности методы устранения этой проблемы, не прибегая к агрессивным химическим веществам.

Простая и эффективная формула против плесени

Среди популярных натуральных растворов надежной альтернативой является смесь пищевой соды, горячей воды и эфирного масла чайного дерева. Это трио сочетает в себе очищение, дезинфекцию и приятный аромат, обеспечивая видимый результат уже после одного применения.

Приготовление этого раствора занимает много времени и требует только обычных ингредиентов, пишет sasu-manso.fr.

Подготовка решения собственными силами

Для получения эффективного очистителя следует смешать две столовые ложки пищевой соды с 90 мл горячей воды, после чего добавить восемь капель эфирного масла чайного дерева. После гомогенизации всего в стеклянной или пластиковой емкости препарат можно переложить в пульверизатор.

Распыляемый непосредственно на пораженные участки, он действует за десять минут до энергичного скрабирования щеткой с жесткой щетиной, после чего следует полоскание горячей водой. Если следы сохраняются, можно сделать второе применение.

Возьмите на вооружение полную процедуру очищения

Если эта смесь окажется эффективной, ее воздействие будет усилено регулярной процедурой очищения. Поддержание сухой и проветриваемой ванной комнаты является первым барьером против плесени.

Снятие ковров, полотенец и декоративных предметов перед уборкой позволяет получить доступ ко всем поверхностям. Щетка или пылесос удаляет пыль и мусор перед нанесением продуктов.

Тщательно очистите каждую поверхность

Металлические краны и аксессуары можно очистить от накипи с помощью белого уксуса или подходящего средства против известкового налета. Внутренняя и внешняя часть туалета должна быть продезинфицирована, с тщательной чисткой и промыванием горячей водой.

Ванна или душ требуют особого внимания к стыкам и углам, которые часто способствуют скоплению влаги. Плитку и пол можно чистить раствором пищевой соды или смесью воды и уксуса.

Предотвращение роста плесени

В дополнение к уборке, определенные ежедневные привычки значительно ограничивают риск размножения грибков. Регулярная вентиляция, будь то естественная через окно или механическая через вытяжку, снижает влажность окружающей среды. 

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
