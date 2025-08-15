Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уксус и эфирные масла способны уничтожать почти все распространённые микробы
Недвижимость

В мире, где чистота стала синонимом здоровья, всё больше людей отказываются от дорогих магазинных средств с химией в пользу простого, но невероятно эффективного самодельного спрея. Он не только безопасен, но и работает лучше многих "профессиональных" формул.

Домашнее чистящее средство
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашнее чистящее средство

Коммерческие чистящие продукты часто содержат агрессивные вещества, которые вредят коже, дыханию и окружающей среде. А этот спрей из трёх компонентов — воды, белого уксуса и эфирных масел лимона или эвкалипта — справляется с пылью и микробами без лишней химии.

История Мари: как мама двоих детей перешла на эко-уборку

Мари, активная сторонница DIY-подхода, использует этот спрей больше года:

"Я всегда боялась, что химия из магазинных средств навредит детям. Теперь я точно знаю, что в составе, и вижу, что это реально работает".

Научно доказано: убивает до 99% бактерий

Лабораторные тесты подтверждают: уксус и эфирные масла способны уничтожать почти все распространённые микробы и вирусы на поверхностях. Эффективность — на уровне, а порой и выше, чем у промышленных средств, пишет laurent-tp.fr.

Плюсы, которые уже оценили тысячи семей

  • Стоит в разы дешевле магазинных аналогов.
  • Безопасен для детей и домашних животных.
  • Уменьшает пластиковые отходы за счёт повторного использования бутылок с распылителем.
  • Экологичен и полностью биоразлагаем.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
