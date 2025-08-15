Этот домашний спрей уничтожает 99% микробов: рецепт, который прячут от вас клинеры

В мире, где чистота стала синонимом здоровья, всё больше людей отказываются от дорогих магазинных средств с химией в пользу простого, но невероятно эффективного самодельного спрея. Он не только безопасен, но и работает лучше многих "профессиональных" формул.
Коммерческие чистящие продукты часто содержат агрессивные вещества, которые вредят коже, дыханию и окружающей среде. А этот спрей из трёх компонентов — воды, белого уксуса и эфирных масел лимона или эвкалипта — справляется с пылью и микробами без лишней химии.
Мари, активная сторонница DIY-подхода, использует этот спрей больше года:
"Я всегда боялась, что химия из магазинных средств навредит детям. Теперь я точно знаю, что в составе, и вижу, что это реально работает".
Лабораторные тесты подтверждают: уксус и эфирные масла способны уничтожать почти все распространённые микробы и вирусы на поверхностях. Эффективность — на уровне, а порой и выше, чем у промышленных средств, пишет laurent-tp.fr.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
