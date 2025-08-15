Дизайнеры советуют выбросить коврики для ванной прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Коврики для ванной признали устаревшими
1:24
Недвижимость

Ванная комната переживает тихую революцию: пушистые коврики уходят в прошлое, а на их место приходят стильные и гигиеничные альтернативы. Всё больше людей отказываются от традиционных текстильных покрытий, которые впитывают влагу, становятся рассадником бактерий и требуют частой стирки.

Интерьер ванной с латунью и мрамором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер ванной с латунью и мрамором

Вместо них — гладкие полы из керамики, микроцемента или других сплошных покрытий, которые легче мыть и которые визуально делают пространство просторнее.

Такой подход полностью соответствует философии минимализма: убрать лишнее, оставить только функциональное и красивое.

На смену привычным коврикам приходят быстросохнущие модели из микрофибры и пены с эффектом памяти, которые впитывают воду за секунды и высыхают буквально за минуты, препятствуя росту микробов. Экотренд поддерживают варианты из бамбука, джута и морских водорослей — прочные, влагостойкие и придающие интерьеру теплоту.

Для семей с детьми или пожилыми людьми популярны противоскользящие решения, которые обеспечивают безопасность без ущерба стилю, пишет sasu-manso.fr.

Сегодня выбрать можно практически любой дизайн — от минималистичного дзен до роскошного спа, — и при этом сохранить гигиену и комфорт на высоте.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
