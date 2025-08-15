Дизайнеры советуют выбросить коврики для ванной прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию: пушистые коврики уходят в прошлое, а на их место приходят стильные и гигиеничные альтернативы. Всё больше людей отказываются от традиционных текстильных покрытий, которые впитывают влагу, становятся рассадником бактерий и требуют частой стирки.
Вместо них — гладкие полы из керамики, микроцемента или других сплошных покрытий, которые легче мыть и которые визуально делают пространство просторнее.
Такой подход полностью соответствует философии минимализма: убрать лишнее, оставить только функциональное и красивое.
На смену привычным коврикам приходят быстросохнущие модели из микрофибры и пены с эффектом памяти, которые впитывают воду за секунды и высыхают буквально за минуты, препятствуя росту микробов. Экотренд поддерживают варианты из бамбука, джута и морских водорослей — прочные, влагостойкие и придающие интерьеру теплоту.
Для семей с детьми или пожилыми людьми популярны противоскользящие решения, которые обеспечивают безопасность без ущерба стилю, пишет sasu-manso.fr.
Сегодня выбрать можно практически любой дизайн — от минималистичного дзен до роскошного спа, — и при этом сохранить гигиену и комфорт на высоте.
