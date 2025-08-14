Кухонный прибор, который тайно приютил целую колонию тараканов

Ваша духовка кишит тараканами — вот почему вы об этом не знали

Кухня — сердце дома, но за её идеальным фасадом нередко скрываются шокирующие тайны. Один из самых используемых приборов может оказаться настоящим раем для тараканов — и вы даже не догадываетесь об этом.

Почему именно духовка и микроволновка?

Тараканы любят два условия: тепло и влажность. Эти факторы идеально сочетаются в духовке и микроволновой печи. Здесь они находят тёмные, тёплые и труднодоступные уголки, которые становятся идеальными "апартаментами" для целых колоний.

Летом ситуация усугубляется: жара и остатки еды вблизи техники превращают кухню в комфортный курорт для насекомых.

Чем опасны такие соседи

Помимо неприятного вида, тараканы переносят опасные бактерии — от E. coli до сальмонеллы. Они легко заражают продукты и поверхности — даже просто пробежав по ним.

Их присутствие может спровоцировать аллергии, астму и инфекции, пишет sasu-manso.fr.

Как действовать без химии

Чистота — главный барьер. Убирайте крошки, остатки пищи и плотно закрывайте мусорные пакеты. Натуральные отпугиватели. Лавровый лист, лаванда и цитронелла помогают создать зону, неприятную для тараканов. Труднодоступные зоны — под защиту. Для углов и щелей используйте диатомовую землю — безопасный для людей порошок, который разрушает защитный слой насекомых.

"Домашний яд" из трёх ингредиентов

Смешайте сахар и пищевую соду в равных пропорциях. Сахар привлечёт тараканов, а сода убьёт их после попадания внутрь. Разместите смесь в небольших крышках или контейнерах в местах скопления вредителей.

Уточнения

