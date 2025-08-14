Кухонный прибор, который тайно приютил целую колонию тараканов

Кухня — сердце дома, но за её идеальным фасадом нередко скрываются шокирующие тайны. Один из самых используемых приборов может оказаться настоящим раем для тараканов — и вы даже не догадываетесь об этом.
Тараканы любят два условия: тепло и влажность. Эти факторы идеально сочетаются в духовке и микроволновой печи. Здесь они находят тёмные, тёплые и труднодоступные уголки, которые становятся идеальными "апартаментами" для целых колоний.
Летом ситуация усугубляется: жара и остатки еды вблизи техники превращают кухню в комфортный курорт для насекомых.
Помимо неприятного вида, тараканы переносят опасные бактерии — от E. coli до сальмонеллы. Они легко заражают продукты и поверхности — даже просто пробежав по ним.
Их присутствие может спровоцировать аллергии, астму и инфекции, пишет sasu-manso.fr.
Смешайте сахар и пищевую соду в равных пропорциях. Сахар привлечёт тараканов, а сода убьёт их после попадания внутрь. Разместите смесь в небольших крышках или контейнерах в местах скопления вредителей.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.
