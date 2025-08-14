Лавровый лист с солью: простой способ забыть о плесени и сырости на всё лето

Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Необязательно тратиться на дорогую химию или полностью менять окна, чтобы избавиться от сырости и неприятного запаха.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Обычный лавровый лист в сочетании с солью способен создать естественный барьер от плесени и повышенной влажности.

Почему это работает

Лавровый лист обладает выраженными противогрибковыми и противомикробными свойствами, а также придаёт помещению лёгкий свежий аромат.

Соль активно поглощает влагу из воздуха, снижая уровень сырости.

Вместе они формируют простое, но действенное средство, которое помогает поддерживать здоровый микроклимат в доме, пишет ilovebryle.cz.

Как сделать натуральный влагопоглотитель

Возьмите небольшую ёмкость объёмом около 300 мл.

Заполните её солью примерно на 3/4 объёма.

Положите в соль 3-4 сухих лавровых листа, слегка утопив их.

Поставьте ёмкость на подоконник или в другое место, где ощущается сырость.

Уход и обновление

Проверяйте соль раз в неделю: если она стала влажной, замените на свежую. Лавровый лист можно менять реже — примерно раз в месяц.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.