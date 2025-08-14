Лавровый лист с солью: простой способ забыть о плесени и сырости на всё лето

Необязательно тратиться на дорогую химию или полностью менять окна, чтобы избавиться от сырости и неприятного запаха.
Обычный лавровый лист в сочетании с солью способен создать естественный барьер от плесени и повышенной влажности.
Лавровый лист обладает выраженными противогрибковыми и противомикробными свойствами, а также придаёт помещению лёгкий свежий аромат.
Соль активно поглощает влагу из воздуха, снижая уровень сырости.
Вместе они формируют простое, но действенное средство, которое помогает поддерживать здоровый микроклимат в доме, пишет ilovebryle.cz.
Проверяйте соль раз в неделю: если она стала влажной, замените на свежую. Лавровый лист можно менять реже — примерно раз в месяц.
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
