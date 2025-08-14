Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Васильев рассказал, как защитить права при досмотре автомобиля ГИБДД
Матча: как правильно пить и готовить, чтобы получить максимум пользы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna
Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития ИИ

Лавровый лист с солью: простой способ забыть о плесени и сырости на всё лето

Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
1:14
Недвижимость

Необязательно тратиться на дорогую химию или полностью менять окна, чтобы избавиться от сырости и неприятного запаха.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Обычный лавровый лист в сочетании с солью способен создать естественный барьер от плесени и повышенной влажности.

Почему это работает

Лавровый лист обладает выраженными противогрибковыми и противомикробными свойствами, а также придаёт помещению лёгкий свежий аромат.

Соль активно поглощает влагу из воздуха, снижая уровень сырости.

Вместе они формируют простое, но действенное средство, которое помогает поддерживать здоровый микроклимат в доме, пишет ilovebryle.cz.

Как сделать натуральный влагопоглотитель

  • Возьмите небольшую ёмкость объёмом около 300 мл.
  • Заполните её солью примерно на 3/4 объёма.
  • Положите в соль 3-4 сухих лавровых листа, слегка утопив их.
  • Поставьте ёмкость на подоконник или в другое место, где ощущается сырость.

Уход и обновление

Проверяйте соль раз в неделю: если она стала влажной, замените на свежую. Лавровый лист можно менять реже — примерно раз в месяц.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna
Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития ИИ
Водителям напомнили о правилах проведения теста на алкоголь на дороге
Психолог Зберовский назвал первый признак кризиса среднего возраста у мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.