Бабушкин секрет: кладём это в шкаф и забываем о моли навсегда

Лаванда поможет выгнать грызунов и насекомых из дома

Лаванда — не просто красивая и ароматная трава. Она может стать вашим союзником в борьбе с насекомыми и даже грызунами. Её насыщенный запах, приятный для человека, действует на вредителей как сильный раздражитель, лишая их способности ориентироваться по запаху и отпугивая с обжитых мест.

Большая восковая моль

По словам энтомологов, муравьи, моль, вши и другие насекомые ориентируются на запахи, чтобы найти пищу и подходящее место для обитания. Слишком интенсивные ароматы — например, эфирные масла или сушёные травы — сбивают их с толку и создают невыносимые условия. Грызуны тоже страдают от подобных "обонятельных атак", поэтому лаванда эффективно работает и против них.

Лаванда против вшей

Если ребёнок вернулся из лагеря со вшами, используйте масло лаванды. Нанесите его на кожу головы, оставьте на полчаса, затем вычешите волосы и вымойте их шампунем. Повторяйте процедуру дважды в неделю, пока паразиты не исчезнут.

Как избавиться от моли

Наши бабушки знали секрет: положите в шкаф тканевый мешочек с сухими цветками лаванды. Для нас это приятный аромат, а для моли — смертельная среда, в которой она не выживет.

Лаванда против грызунов

Смешайте 10 капель эфирного масла лаванды с 200 мл спирта или уксуса, перелейте в пульверизатор и обработайте проблемные зоны — чердаки, плинтусы, оконные рамы. Такой спрей отпугнёт мышей и крыс, мешая им находить привычные маршруты.

