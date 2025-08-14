Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Васильев рассказал, как защитить права при досмотре автомобиля ГИБДД
Матча: как правильно пить и готовить, чтобы получить максимум пользы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna

Бабушкин секрет: кладём это в шкаф и забываем о моли навсегда

Лаванда поможет выгнать грызунов и насекомых из дома
1:40
Недвижимость

Лаванда — не просто красивая и ароматная трава. Она может стать вашим союзником в борьбе с насекомыми и даже грызунами. Её насыщенный запах, приятный для человека, действует на вредителей как сильный раздражитель, лишая их способности ориентироваться по запаху и отпугивая с обжитых мест.

Большая восковая моль
Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая восковая моль

По словам энтомологов, муравьи, моль, вши и другие насекомые ориентируются на запахи, чтобы найти пищу и подходящее место для обитания. Слишком интенсивные ароматы — например, эфирные масла или сушёные травы — сбивают их с толку и создают невыносимые условия. Грызуны тоже страдают от подобных "обонятельных атак", поэтому лаванда эффективно работает и против них.

Лаванда против вшей

Если ребёнок вернулся из лагеря со вшами, используйте масло лаванды. Нанесите его на кожу головы, оставьте на полчаса, затем вычешите волосы и вымойте их шампунем. Повторяйте процедуру дважды в неделю, пока паразиты не исчезнут.

Как избавиться от моли

Наши бабушки знали секрет: положите в шкаф тканевый мешочек с сухими цветками лаванды. Для нас это приятный аромат, а для моли — смертельная среда, в которой она не выживет.

Лаванда против грызунов

Смешайте 10 капель эфирного масла лаванды с 200 мл спирта или уксуса, перелейте в пульверизатор и обработайте проблемные зоны — чердаки, плинтусы, оконные рамы. Такой спрей отпугнёт мышей и крыс, мешая им находить привычные маршруты.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna
Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития ИИ
Водителям напомнили о правилах проведения теста на алкоголь на дороге
Психолог Зберовский назвал первый признак кризиса среднего возраста у мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.