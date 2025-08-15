Лизинг — выгодная альтернатива ипотеке или риск? Вот какие парадоксы скрывает аренда с выкупом

Лизинг жилья в России остаётся редкостью из-за высокой переплаты и рисков остаться без квартиры

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лизинг жилья подаётся как новый способ купить квартиру без ипотеки, но на практике эта схема пока остаётся редкостью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) современная квартира

Суть лизинга недвижимости

Это долгосрочная аренда с правом выкупа. Вы въезжаете сразу, платите по графику, а собственность получаете только после последнего взноса.

В сделке участвуют продавец, лизингодатель (покупает жильё и сдаёт его вам) и лизингополучатель (пользуется и выплачивает).

Порядок оформления

Подача заявки и проверка платёжеспособности.

Подписание трёхстороннего договора.

Внесение первоначального взноса (иногда от 5%).

Проживание и регулярные платежи.

Оформление собственности после полной оплаты.

Плюсы схемы

Можно заехать сразу, не дожидаясь окончания стройки.

Проще, чем ипотека: кредитная история проверяется редко.

Налоги платит лизингодатель.

Возможность низкого первоначального взноса.

Минусы

Только готовые квартиры с отделкой.

До конца выплат жильё не принадлежит вам.

Итоговая переплата часто выше ипотеки.

Риск остаться без квартиры при банкротстве лизингодателя.

Почему лизинг пока не прижился

На отсутствие поддержки регулятора, высокая итоговая стоимость и психологический барьер — платить годы за жильё, не будучи его владельцем, готовы немногие.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.