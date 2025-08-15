Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лизинг — выгодная альтернатива ипотеке или риск? Вот какие парадоксы скрывает аренда с выкупом

Лизинг жилья в России остаётся редкостью из-за высокой переплаты и рисков остаться без квартиры
1:28
Недвижимость

Лизинг жилья подаётся как новый способ купить квартиру без ипотеки, но на практике эта схема пока остаётся редкостью.


Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)


Суть лизинга недвижимости

Это долгосрочная аренда с правом выкупа. Вы въезжаете сразу, платите по графику, а собственность получаете только после последнего взноса.

В сделке участвуют продавец, лизингодатель (покупает жильё и сдаёт его вам) и лизингополучатель (пользуется и выплачивает).

Порядок оформления

  • Подача заявки и проверка платёжеспособности.
  • Подписание трёхстороннего договора.
  • Внесение первоначального взноса (иногда от 5%).
  • Проживание и регулярные платежи.
  • Оформление собственности после полной оплаты.

Плюсы схемы

  • Можно заехать сразу, не дожидаясь окончания стройки.
  • Проще, чем ипотека: кредитная история проверяется редко.
  • Налоги платит лизингодатель.
  • Возможность низкого первоначального взноса.

Минусы

  • Только готовые квартиры с отделкой.
  • До конца выплат жильё не принадлежит вам.
  • Итоговая переплата часто выше ипотеки.
  • Риск остаться без квартиры при банкротстве лизингодателя.

Почему лизинг пока не прижился

На отсутствие поддержки регулятора, высокая итоговая стоимость и психологический барьер — платить годы за жильё, не будучи его владельцем, готовы немногие.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
