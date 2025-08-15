Лизинг — выгодная альтернатива ипотеке или риск? Вот какие парадоксы скрывает аренда с выкупом

Лизинг жилья подаётся как новый способ купить квартиру без ипотеки, но на практике эта схема пока остаётся редкостью.
Это долгосрочная аренда с правом выкупа. Вы въезжаете сразу, платите по графику, а собственность получаете только после последнего взноса.
В сделке участвуют продавец, лизингодатель (покупает жильё и сдаёт его вам) и лизингополучатель (пользуется и выплачивает).
На отсутствие поддержки регулятора, высокая итоговая стоимость и психологический барьер — платить годы за жильё, не будучи его владельцем, готовы немногие.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
