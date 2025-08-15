Холодные стены оживают тканью и светом — и съёмная квартира перестаёт быть чужой

Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта

Даже унылое съемное жильё можно превратить в уютный уголок за несколько дней — без капитального ремонта и лишних затрат. Главное — знать, с чего начать.

Сначала — разговор с владельцами

Перед тем как что-то менять, обсудите с хозяевами, какие изменения допустимы. Можно ли перекрасить стены, убрать часть мебели или заменить фасады кухни? Иногда владельцы соглашаются на косметический ремонт в обмен на скидку за несколько месяцев аренды. Все договорённости лучше зафиксировать до начала работ.

Как "оживить" стены

Покраска и обои. Если разрешено менять покрытие, подберите цвет или рисунок с помощью приложений (Dulux Visualizer, Paint Tester и др.). Чтобы сэкономить, можно оформить только акцентную стену.

Декор без сверления. При запрете на ремонт используйте постеры, фото в рамках, интерьерные наклейки. Крепите их с помощью липучек Command — без следов на стенах.

Грифельная краска. На такой поверхности можно рисовать, писать заметки и прикреплять магниты. Отлично подойдёт для творческих людей и семей с детьми.

Мебель: враг или союзник

Часто мебель уже есть, и в этом можно найти плюсы.

Перестановка способна полностью изменить восприятие комнаты. Разделите пространство стеллажом или шторой, поверните диван или стол, чтобы создать зоны отдыха и работы.

Организуйте хранение так, как удобно вам: используйте органайзеры, коробки, вешалки и держатели.

Поменяйте ручки на шкафах и комодах — простой способ "освежить" старую мебель.

Текстиль как инструмент

Новые шторы меняют атмосферу комнаты: впустят больше света или создадут затемнение.

Чехлы и покрывала скроют старую обивку, защитят мебель от шерсти и детских шалостей.

Лёгкие занавеси могут стать перегородкой или замаскировать неприглядную зону.

Ковёр не только украсит интерьер, но и скроет дефекты пола.

Освещение — ключ к настроению

Вместо одного тусклого потолочного светильника создайте сценарии освещения:

настольные лампы легко переставить из зоны в зону;

торшеры и дополнительные светильники помогут выделить рабочее место, обеденный стол или уголок для чтения;

для вечеринок подойдут лампы с цветной подсветкой и пультом управления.

Уточнения

