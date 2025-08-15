Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манчкины умны, привязаны к людям и легко адаптируются к новому дому
Эксперт назвал две ключевые причины роста отказов в выдаче кредитов
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы

Холодные стены оживают тканью и светом — и съёмная квартира перестаёт быть чужой

Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
2:34
Недвижимость

Даже унылое съемное жильё можно превратить в уютный уголок за несколько дней — без капитального ремонта и лишних затрат. Главное — знать, с чего начать.

Уютная гостиная в съемной квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная гостиная в съемной квартире

Сначала — разговор с владельцами

Перед тем как что-то менять, обсудите с хозяевами, какие изменения допустимы. Можно ли перекрасить стены, убрать часть мебели или заменить фасады кухни? Иногда владельцы соглашаются на косметический ремонт в обмен на скидку за несколько месяцев аренды. Все договорённости лучше зафиксировать до начала работ.

Как "оживить" стены

  • Покраска и обои. Если разрешено менять покрытие, подберите цвет или рисунок с помощью приложений (Dulux Visualizer, Paint Tester и др.). Чтобы сэкономить, можно оформить только акцентную стену.
  • Декор без сверления. При запрете на ремонт используйте постеры, фото в рамках, интерьерные наклейки. Крепите их с помощью липучек Command — без следов на стенах.
  • Грифельная краска. На такой поверхности можно рисовать, писать заметки и прикреплять магниты. Отлично подойдёт для творческих людей и семей с детьми.

Мебель: враг или союзник

Часто мебель уже есть, и в этом можно найти плюсы.

  • Перестановка способна полностью изменить восприятие комнаты. Разделите пространство стеллажом или шторой, поверните диван или стол, чтобы создать зоны отдыха и работы.
  • Организуйте хранение так, как удобно вам: используйте органайзеры, коробки, вешалки и держатели.
  • Поменяйте ручки на шкафах и комодах — простой способ "освежить" старую мебель.

Текстиль как инструмент

  • Новые шторы меняют атмосферу комнаты: впустят больше света или создадут затемнение.
  • Чехлы и покрывала скроют старую обивку, защитят мебель от шерсти и детских шалостей.
  • Лёгкие занавеси могут стать перегородкой или замаскировать неприглядную зону.
  • Ковёр не только украсит интерьер, но и скроет дефекты пола.

Освещение — ключ к настроению

Вместо одного тусклого потолочного светильника создайте сценарии освещения:

  • настольные лампы легко переставить из зоны в зону;
  • торшеры и дополнительные светильники помогут выделить рабочее место, обеденный стол или уголок для чтения;
  • для вечеринок подойдут лампы с цветной подсветкой и пультом управления.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы
В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.