Маленький дом, большие возможности: как обустроить дачу, чтобы всё поместилось

Мебель для дачи: советы дизайнеров интерьеров по экономии места
Недвижимость

Дачный сезон — время, когда хочется, чтобы загородный дом был уютным и практичным. Особенно это важно в небольших домах, где каждый метр на счету. Главный секрет — выбирать мебель, которая совмещает красоту и функциональность.

Уютная дачная гостиная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная дачная гостиная

Журнальный столик: практичность в мини-формате

Первое, что бросается в глаза в гостиной — журнальный столик. Но важен не только дизайн, а и удобство.

  • Трансформер: легко превращается в обеденный стол или подставку для ноутбука.
  • С местом для хранения: полки, выдвижные ящики, отсеки под крышкой — всё, чтобы убрать лишнее с виду.

Диван и кровать 2-в-1

Для компактного дома идеальны диваны-кровати или кровати с подъемным механизмом.

  • Газлифт — самый надежный вариант, выдерживает до 100 кг и легко поднимается.
  • Кровать-чердак — решение для детской: снизу стол и хранение, сверху спальное место.
  • Скрытые модели — днем прячутся в шкаф, а ночью становятся полноценной кроватью.

Обеденный стол, который не мешает

Если кухня совмещена с гостиной, выбирайте стол-трансформер или раздвижную модель. Они экономят пространство и позволяют разместить больше гостей при необходимости. Важен материал столешницы — она должна выдерживать влагу, бытовую химию и механические нагрузки.

Пуфики — маленькие помощники

Пуфик с отсеком для хранения — универсальная вещь. В нем можно спрятать пледы, игрушки, журналы и даже обувь. Плюс, он легко заменит табурет или подставку для ног.

Буфет вместо шкафа

Вместо громоздких шкафов поставьте буфет со стеклянными дверцами — он визуально легче и не перегружает комнату.

Материалы и стиль

Дачная мебель должна быть прочной и долговечной, ведь дом используется не круглый год.

  • Популярные стили: кантри с натуральными материалами или скандинавский минимализм.
  • Ротанг — идеален для дачи, особенно искусственный: не боится влаги, легко моется, подходит и для улицы.

Выбирайте мебель, которая экономит место, легко трансформируется, выдерживает дачные условия и создаёт атмосферу отдыха.

Уточнения

Рота́нг также пишется как ратан (англ. rattan и "rotan" по-малайски) — натуральный материал для плетения родом из Юго-Восточной Азии.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
