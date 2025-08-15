Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера
Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье
Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу
Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе
Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения
Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии

Крошечная кухня становится просторной — всё меняет деталь, о которой обычно забывают

Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
1:41
Недвижимость

Даже крошечное пространство можно превратить в удобное и стильное место для готовки, хранения и отдыха. Главное — грамотно спланировать всё до мелочей.

Компактная L-образная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компактная L-образная кухня

Выбор планировки

Три популярных варианта:

  • Г-образная — удобный "рабочий треугольник" и глубокий шкаф в углу, плюс место для стола.
  • Линейная — техника и мебель вдоль одной стены, идеальна для узких кухонь.
  • П-образная — максимум мест хранения, но требует ширины от 2,5 м. Один из участков можно сделать полуостровом для готовки и еды.

Свет и стиль

Светлые оттенки и минимализм визуально расширят пространство. Белые фасады без ручек — классика для тёмных кухонь. Если есть естественное освещение — добавьте яркий акцент: стена, плитка, окно.

Освещение должно быть многоуровневым: центральная лампа, подсветка рабочих зон, подвесные светильники над столом или полуостровом.

Хранение без хаоса

Открытые полки удешевляют интерьер, делают его "легче", но требуют порядка. Если окна выходят на пыльную улицу — лучше комбинировать полки с закрытыми шкафами.

Удобный стол

Для экономии места подойдут:

  • Круглая столешница.
  • Складной стол на стене.
  • Стол-книжка или вариант на колесиках.

Угловой диван с ящиками — дополнительное место для хранения.

Бытовая техника — без перегруза

Сначала — только необходимое: холодильник, плита, раковина. Остальное — по мере надобности, выбирая компактные модели.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера
Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье
Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу
Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе
Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения
Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.