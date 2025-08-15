Крошечная кухня становится просторной — всё меняет деталь, о которой обычно забывают

Даже крошечное пространство можно превратить в удобное и стильное место для готовки, хранения и отдыха. Главное — грамотно спланировать всё до мелочей.
Три популярных варианта:
Светлые оттенки и минимализм визуально расширят пространство. Белые фасады без ручек — классика для тёмных кухонь. Если есть естественное освещение — добавьте яркий акцент: стена, плитка, окно.
Освещение должно быть многоуровневым: центральная лампа, подсветка рабочих зон, подвесные светильники над столом или полуостровом.
Открытые полки удешевляют интерьер, делают его "легче", но требуют порядка. Если окна выходят на пыльную улицу — лучше комбинировать полки с закрытыми шкафами.
Для экономии места подойдут:
Угловой диван с ящиками — дополнительное место для хранения.
Сначала — только необходимое: холодильник, плита, раковина. Остальное — по мере надобности, выбирая компактные модели.
