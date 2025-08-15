Цвет, который боялись, стал символом роскоши — чёрный меняет правила интерьера

Чёрный способен подчеркнуть минимализм или придать пространству роскошь ар-деко. При умелом использовании он не делает комнату мрачной, а, наоборот, создаёт глубину, акценты и уют.
Лучше всего вводить чёрный в интерьер постепенно:
В светлом интерьере тёмные детали придают чёткость и завершённость. Чёрный особенно выигрышно смотрится на фоне белого или тёплого дерева.
Есть направления, где чёрный незаменим: ар-деко, лофт, максимализм. Он здесь — основа, а не дополнение.
Чёрные фасады, смесители или раковины выглядят дорого и современно. Чтобы избежать тяжёлого эффекта, сочетайте их с деревом, камнем или белыми поверхностями.
Главное: чёрный универсален, но любит дозировку, свет и разнообразие фактур.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
