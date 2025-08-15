Грязь и плесень отступят: копеечное средство вернет швам плитки первозданный вид

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Недвижимость

Очистка затирки от грязи и плесени — задача не из лёгких. Обычно мы прибегаем к агрессивным химическим средствам и утомительному соскабливанию. Однако есть более простой и эффективный способ.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

В ванной комнате мы часто моем раковины, душевые кабины, ванны и унитазы, но забываем о плитке и швах. Со временем они теряют свой первоначальный вид, покрываются грязью и плесенью. Обычные чистящие средства не всегда справляются с этой проблемой, требуя интенсивного трения и усилий.

Почему важно регулярно чистить затирку?

Затирка в ванной комнате требует еженедельной чистки. Это необходимо не только для поддержания эстетичного вида, но и для предотвращения размножения вредных бактерий и плесени. Плесень может вызывать аллергию и проблемы с дыханием. Кроме того, если затирку не чистить регулярно, её поры забиваются, что приводит к ухудшению внешнего вида плитки и сокращению её срока службы.

Как очистить затирку с помощью натуральных средств?

Для приготовления эффективного чистящего средства вам понадобятся всего четыре ингредиента, которые найдутся на каждой кухне:

  • 1 стакан тёплой воды
  • 1/2 стакана пищевой соды
  • 1/3 стакана лимонного сока
  • 1/4 стакана перекиси водорода

Смешайте все ингредиенты в пульверизаторе. Распылите полученную смесь на загрязнённые участки затирки и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно потрите швы мягкой щёткой или губкой. Важно не прилагать слишком много усилий, чтобы не повредить затирку, напоминает ilovebryle.cz.

Для более стойких загрязнений можно приготовить пасту из пищевой соды и воды. Такая паста обладает более сильным очищающим эффектом и поможет справиться с самыми сложными пятнами.

Регулярная чистка затирки не только улучшает внешний вид ванной комнаты, но и предотвращает развитие вредных микроорганизмов. Попробуйте использовать натуральные средства для очистки, и вы убедитесь, что это гораздо проще и эффективнее, чем вы думали.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
