Чем мягче уход, тем вкуснее еда: эти 6 привычек продлят срок службы плиты и духовки

Многие заботятся о чистоте кухни, но уход за плитой и духовкой часто откладывают "на потом". Между тем регулярное обслуживание продлевает срок службы техники, экономит энергию и избавляет от лишних трат на ремонт.
Используйте теплую воду и мягкое моющее средство. Протирайте губкой, а затем тщательно высушивайте поверхность — так вы предотвратите появление пятен и налета.
Жир и остатки пищи в газовых отверстиях вызывают неравномерное пламя и перерасход газа. Чтобы этого избежать, замочите горелки в теплой воде с обезжиривателем на 10 минут, затем аккуратно прочистите отверстия иглой.
Решетки и другие съёмные элементы оставьте в растворе горячей воды и мыла на 20 минут. Мягкая щетка или старая зубная щетка помогут удалить стойкий налет.
Если плита подключена к баллону, регулярно проверяйте шланг на трещины и повреждения, чтобы избежать утечек.
Очищайте плиту только после полного остывания. Используйте мягкое средство и ткань, рекомендованную производителем. Стальная вата — под запретом, чтобы избежать царапин.
Не допускайте пригорания остатков пищи. Протирайте внутреннюю поверхность сразу после готовки, а полную чистку проводите не реже трех раз в год. Если есть функция самоочистки, используйте ее после крупных загрязнений.
Резиновая прокладка удерживает тепло внутри. Если она повреждена, замените ее, чтобы духовка работала эффективно.
Простые действия вроде мягкой чистки, своевременной замены деталей и внимательного отношения к мелочам позволяют вашей плите и духовке служить дольше и готовить без лишних затрат.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.