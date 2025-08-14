Чем мягче уход, тем вкуснее еда: эти 6 привычек продлят срок службы плиты и духовки

Регулярный уход продлит срок службы плиты и духовки

Многие заботятся о чистоте кухни, но уход за плитой и духовкой часто откладывают "на потом". Между тем регулярное обслуживание продлевает срок службы техники, экономит энергию и избавляет от лишних трат на ремонт.

1. Мягкая чистка поверхности

Используйте теплую воду и мягкое моющее средство. Протирайте губкой, а затем тщательно высушивайте поверхность — так вы предотвратите появление пятен и налета.

2. Чистка горелок

Жир и остатки пищи в газовых отверстиях вызывают неравномерное пламя и перерасход газа. Чтобы этого избежать, замочите горелки в теплой воде с обезжиривателем на 10 минут, затем аккуратно прочистите отверстия иглой.

3. Съёмные детали — в мыльную воду

Решетки и другие съёмные элементы оставьте в растворе горячей воды и мыла на 20 минут. Мягкая щетка или старая зубная щетка помогут удалить стойкий налет.

4. Проверка газовых шлангов

Если плита подключена к баллону, регулярно проверяйте шланг на трещины и повреждения, чтобы избежать утечек.

5. Бережный уход за стеклокерамикой

Очищайте плиту только после полного остывания. Используйте мягкое средство и ткань, рекомендованную производителем. Стальная вата — под запретом, чтобы избежать царапин.

6. Чистка духовки

Не допускайте пригорания остатков пищи. Протирайте внутреннюю поверхность сразу после готовки, а полную чистку проводите не реже трех раз в год. Если есть функция самоочистки, используйте ее после крупных загрязнений.

7. Контроль уплотнителя дверцы

Резиновая прокладка удерживает тепло внутри. Если она повреждена, замените ее, чтобы духовка работала эффективно.

Простые действия вроде мягкой чистки, своевременной замены деталей и внимательного отношения к мелочам позволяют вашей плите и духовке служить дольше и готовить без лишних затрат.

