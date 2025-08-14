Маленькая метка для большой пользы: один лайфхак с губкой спасает от грязи и отравлений

Случалось ли вам задумываться, какой губкой вы только что вымыли тарелку — для посуды или унитаза? Эта бытовая мелочь способна испортить аппетит быстрее, чем испорченный суп. Но есть простое и гениальное решение: достаточно срезать уголок губки.
Чтобы избежать путаницы и перекрёстного загрязнения, возьмите одну губку для мытья посуды и другую — для уборки. У той, что для посуды, аккуратно срежьте небольшой угол ножницами или кухонным ножом. Косой срез станет наглядным знаком, который невозможно перепутать.
Бонус? Такой уголок поможет добраться до труднодоступных мест — например, вокруг ручек кастрюль или в узких щелях посуды.
Губки — рай для бактерий, если за ними не ухаживать. Чтобы они не превратились в рассадник микробов:
Не спешите выбрасывать отслужившую губку. Она пригодится для ухода за комнатными растениями — хорошо удерживает влагу в горшке, помогая дольше сохранять почву влажной.
Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.