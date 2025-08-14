Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Хачатурьян рассказала о тайных визитах Вайкуле в Россию
Фитнес-тренеры: короткие тренировки повышают выносливость
Исследование Макса Планка уточнило роль HeH⁺ в охлаждении ранней Вселенной
Китай охвачен эпидемией чикунгуньи: более 8000 зараженных
Фузариоз и вертициллез названы причинами усыхания плодовых деревьев
Президент РСТ Илья Уманский предложил отменить передачу данных в Электронную путёвку
Роспотребнадзор перечислил симптомы лихорадки чикунгунья и регионы её распространения
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Мятный, алый и сливочный цвета вошли в модные тренды осени 2025 года

Маленькая метка для большой пользы: один лайфхак с губкой спасает от грязи и отравлений

Кухонные губки рекомендуется метить срезанным углом, чтобы не путать с туалетными
1:37
Недвижимость

Случалось ли вам задумываться, какой губкой вы только что вымыли тарелку — для посуды или унитаза? Эта бытовая мелочь способна испортить аппетит быстрее, чем испорченный суп. Но есть простое и гениальное решение: достаточно срезать уголок губки.

Кухонные губки для мытья посуды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные губки для мытья посуды

Простая метка для большой пользы

Чтобы избежать путаницы и перекрёстного загрязнения, возьмите одну губку для мытья посуды и другую — для уборки. У той, что для посуды, аккуратно срежьте небольшой угол ножницами или кухонным ножом. Косой срез станет наглядным знаком, который невозможно перепутать.

Бонус? Такой уголок поможет добраться до труднодоступных мест — например, вокруг ручек кастрюль или в узких щелях посуды.

Как продлить жизнь губке и сохранить гигиену

Губки — рай для бактерий, если за ними не ухаживать. Чтобы они не превратились в рассадник микробов:

  • Меняйте их каждые 5-7 дней — даже если они выглядят целыми.
  • Дезинфицируйте после каждого использования: можно положить губку в посудомоечную машину вместе с посудой — высокая температура убьёт большую часть бактерий.
  • Используйте микроволновку: слегка смочите губку и разогрейте её 30-60 секунд. Осторожно — она будет очень горячей.

Вторая жизнь старой губки

Не спешите выбрасывать отслужившую губку. Она пригодится для ухода за комнатными растениями — хорошо удерживает влагу в горшке, помогая дольше сохранять почву влажной.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Авто
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Сапсан, который не взлетел: ФСБ нанесла удар по Германии и Украине Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Китай охвачен эпидемией чикунгуньи: более 8000 зараженных
Фузариоз и вертициллез названы причинами усыхания плодовых деревьев
Президент РСТ Илья Уманский предложил отменить передачу данных в Электронную путёвку
На Западе требуют от Китая укрепления юаня
Кухонные губки рекомендуется метить срезанным углом, чтобы не путать с туалетными
Роспотребнадзор перечислил симптомы лихорадки чикунгунья и регионы её распространения
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Мятный, алый и сливочный цвета вошли в модные тренды осени 2025 года
Владельцам авто напомнили о возможной потере гарантии из-за защитной сетки
Максим Галкин* показал Даугавпилс после ДТП с переломом руки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.