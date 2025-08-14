Маленькая метка для большой пользы: один лайфхак с губкой спасает от грязи и отравлений

Кухонные губки рекомендуется метить срезанным углом, чтобы не путать с туалетными

Случалось ли вам задумываться, какой губкой вы только что вымыли тарелку — для посуды или унитаза? Эта бытовая мелочь способна испортить аппетит быстрее, чем испорченный суп. Но есть простое и гениальное решение: достаточно срезать уголок губки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кухонные губки для мытья посуды

Простая метка для большой пользы

Чтобы избежать путаницы и перекрёстного загрязнения, возьмите одну губку для мытья посуды и другую — для уборки. У той, что для посуды, аккуратно срежьте небольшой угол ножницами или кухонным ножом. Косой срез станет наглядным знаком, который невозможно перепутать.

Бонус? Такой уголок поможет добраться до труднодоступных мест — например, вокруг ручек кастрюль или в узких щелях посуды.

Как продлить жизнь губке и сохранить гигиену

Губки — рай для бактерий, если за ними не ухаживать. Чтобы они не превратились в рассадник микробов:

Меняйте их каждые 5-7 дней — даже если они выглядят целыми.

Дезинфицируйте после каждого использования: можно положить губку в посудомоечную машину вместе с посудой — высокая температура убьёт большую часть бактерий.

Используйте микроволновку: слегка смочите губку и разогрейте её 30-60 секунд. Осторожно — она будет очень горячей.

Вторая жизнь старой губки

Не спешите выбрасывать отслужившую губку. Она пригодится для ухода за комнатными растениями — хорошо удерживает влагу в горшке, помогая дольше сохранять почву влажной.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.



