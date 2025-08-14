Освежители не нужны — запахи сдадутся без боя: два ингредиента найдутся на любой кухне

Сода и лавровый лист помогают нейтрализовать запахи в квартире

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда самые обычные продукты из кухни способны творить чудеса. Сода и лавровый лист — пара, которая давно используется в быту, но у них есть и менее очевидные таланты. Вместе они могут помочь справиться с проблемой, которая досаждает многим, и при этом не потребует больших затрат.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Лавровый лист — не только для супа

Мы привыкли бросать его в кастрюлю для аромата, но сухие листья лавра отлично работают и за её пределами. Их насыщенный эфирными маслами запах помогает освежить воздух, отпугнуть некоторых насекомых и даже нейтрализовать неприятные запахи в доме.

Сода — универсальный помощник

Пищевая сода — настоящий многофункциональный порошок. Она убирает запахи, смягчает воду, помогает в уборке, а ещё - отлично впитывает влагу. В тандеме с лавровым листом этот эффект усиливается: сода поглощает и нейтрализует запахи, а лавр добавляет свежесть.

Как использовать дуэт

Возьмите небольшую баночку с крышкой. Насыпьте туда 3-4 столовые ложки соды. Положите несколько сухих лавровых листьев. При желании можно слегка разломать листья, чтобы усилить аромат. Сделайте в крышке несколько небольших отверстий.

Поставьте такую баночку в шкаф, кладовку, обувницу или в любое место, где запахи особенно навязчивы. Уже через несколько часов вы почувствуете разницу.

Почему это работает

Сода активно поглощает запахи и влагу, а эфирные масла лавра действуют как лёгкий натуральный ароматизатор и антисептик. Такой способ особенно хорош для мест, где нельзя или не хочется использовать химические освежители.

Этот маленький трюк не требует усилий, но способен сделать воздух в доме заметно чище и приятнее. А главное — всё, что нужно, у вас уже под рукой.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.