Освежители не нужны — запахи сдадутся без боя: два ингредиента найдутся на любой кухне

Иногда самые обычные продукты из кухни способны творить чудеса. Сода и лавровый лист — пара, которая давно используется в быту, но у них есть и менее очевидные таланты. Вместе они могут помочь справиться с проблемой, которая досаждает многим, и при этом не потребует больших затрат.
Мы привыкли бросать его в кастрюлю для аромата, но сухие листья лавра отлично работают и за её пределами. Их насыщенный эфирными маслами запах помогает освежить воздух, отпугнуть некоторых насекомых и даже нейтрализовать неприятные запахи в доме.
Пищевая сода — настоящий многофункциональный порошок. Она убирает запахи, смягчает воду, помогает в уборке, а ещё - отлично впитывает влагу. В тандеме с лавровым листом этот эффект усиливается: сода поглощает и нейтрализует запахи, а лавр добавляет свежесть.
Поставьте такую баночку в шкаф, кладовку, обувницу или в любое место, где запахи особенно навязчивы. Уже через несколько часов вы почувствуете разницу.
Сода активно поглощает запахи и влагу, а эфирные масла лавра действуют как лёгкий натуральный ароматизатор и антисептик. Такой способ особенно хорош для мест, где нельзя или не хочется использовать химические освежители.
Этот маленький трюк не требует усилий, но способен сделать воздух в доме заметно чище и приятнее. А главное — всё, что нужно, у вас уже под рукой.
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.