Если вы слышите этот звук по ночам — в вашем доме живут летучие мыши

Недвижимость

В конце лета летучие мыши начинают искать новые укрытия, и иногда их выбор падает на жилые дома. Даже если вы не замечаете ночных полётов по комнатам, это не значит, что крылатые гости не поселились у вас под крышей.

Летучая мышь в пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летучая мышь в пещере

Они могут скрываться на чердаке или в стенах, а первые признаки их присутствия зачастую выдают вовсе не глаза, а слух и обоняние. Если в сумерках или на рассвете вы слышите тихое трепетание крыльев или пронзительный писк, стоит насторожиться. Резкий запах аммиака, исходящий от скопившегося помета и мочи, тоже сигнал тревоги — особенно если рядом большая колония. Гуано, мелкие тёмные гранулы с блеском от хитиновых крыльев насекомых, можно заметить на подоконниках, верандах или чердаках.

Ещё один тревожный след — тёмные, жирные пятна у вентиляционных отверстий или карнизов, оставленные маслом из их шерсти. Даже ваши домашние питомцы могут первыми подать сигнал: собака или кошка могут навязчиво обнюхивать или караулить определённое место, улавливая запах или звуки, которые человеку не заметны.

Если снять слой изоляции на чердаке и понаблюдать за домом в сумерках, можно увидеть, как летучие мыши пролетают рядом с точками входа.

Однако обнаружить незваных жильцов — лишь половина дела. Летучие мыши находятся под защитой федеральных и региональных законов, и в большинстве штатов их нельзя изымать в период, когда самки вынашивают детёнышей, а малыши ещё не летают.

Любая попытка своими руками, будь то ловушки или яд, не только незаконна, но и может привести к гибели детёнышей в вашем доме.

Чтобы выселить летучих мышей безопасно и навсегда, нужно обратиться к лицензированным специалистам по дикой природе.  Они могут провести тепловизионное обследование или использовать ультразвуковые детекторы, чтобы подтвердить присутствие колонии, а затем предложить законное и надёжное решение, которое исключит их возвращение.

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
