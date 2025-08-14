Узкая ванная больше не проблема: 5 приёмов, которые освободят ваши метры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Недвижимость

Даже самая тесная ванная комната может превратиться в удобное и стильное пространство, если подойти к её обустройству с умом. Правильно подобранные решения не только экономят каждый сантиметр, но и создают ощущение простора, которого в маленьких помещениях так не хватает.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Одним из главных приёмов дизайнеры называют отказ от крупноформатной плитки. Мелкий формат делает помещение визуально шире и современнее, а также добавляет интерьеру аккуратности. Не менее заметный эффект даёт замена распашных дверей на раздвижные или складные — это освобождает до одного квадратного метра полезной площади, что в маленькой ванной ощущается как целая победа.

Часто недооценённый резерв — вертикальные стены. Узкие полки до потолка и подвесные шкафчики позволяют хранить всё необходимое, не загромождая пол. А установка душевой кабины с прозрачными стенками вместо громоздкой ванны убирает визуальные преграды и делает комнату легче.

Освещение тоже способно творить чудеса. Многоуровневые источники света — точечные светильники по периметру и подсветка зеркала — раздвигают границы помещения. Зеркало во всю стену усиливает этот эффект, создавая иллюзию удвоенного пространства.

Светлые холодные оттенки отделки и глянцевые поверхности отражают свет, усиливая ощущение простора. А встроенные ниши выглядят аккуратнее навесных полок и позволяют гармонично разместить всё необходимое, не нарушая пропорций комнаты.

Такие решения не требуют больших затрат, но заметно меняют интерьер. Многие, кто решился на подобные изменения, потом жалеют только об одном — что не сделали этого раньше.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
