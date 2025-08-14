Как часто на самом деле нужно стирать подушки? Правда, которую скрывают производители

Эксперт Марла Мок: подушки следует стирать не реже двух раз в год

Большинство людей тщательно следят за стиркой постельного белья, но забывают о подушках, а ведь именно они могут стать рассадником пылевых клещей, бактерий и аллергенов. По словам президента компании Molly Maid Марлы Мок, подушки следует стирать не реже двух раз в год.

Однако в жарком и влажном климате или в тёплое время года это лучше делать каждые три месяца. Тем, кто страдает от аллергии, живёт с домашними животными или привык перекусывать в постели, стоит стирать подушки ещё чаще, ведь частицы еды, шерсть и пыль создают идеальную среду для микробов.

Подушки с пуховым наполнителем, альтернативным пухом или полиэстером обычно можно смело отправлять в стиральную машину, но всегда важно проверять ярлык с инструкциями по уходу. Если же у вас подушки из пены с эффектом памяти, латекса или геля, машинная стирка им противопоказана — их лучше пылесосить, удаляя пылевых клещей, и протирать влажной тряпкой для устранения запахов и пятен.

Для ручной стирки подушек Мок советует набрать в ванну или большую раковину тёплой воды с несколькими каплями мягкого моющего средства, замочить подушку на 10 минут, затем промыть максимально тёплой водой, отжать влагу с помощью полотенца и дать полностью высохнуть на воздухе.

Машинная стирка подушек требует аккуратности: стирайте их парами, чтобы набивка не сбивалась в комки, а в стиральной машине с верхней загрузкой размещайте вертикально, чтобы избежать повреждений.

Сушить подушки лучше при слабом нагреве, добавив в барабан несколько теннисных мячей — это сохранит их форму и пушистость.

Игнорировать чистку подушек — значит рисковать не только гигиеной спальни, но и здоровьем, ведь со временем они накапливают невидимых "жильцов", которые могут стать причиной проблем с дыханием и кожи.

