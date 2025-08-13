Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что осталось от семи чудес света: уцелела только пирамида Хеопса
Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал порядок действий при заливе квартиры соседями
Мурсия вошла в список лучших гастрономических направлений Испании — The Guardian
Холодная оцинковка используется на Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray
Варенье из дыни: пошаговый рецепт с советами и секретами
В 2023 году в Индонезии изъято 1,2 тонны чешуи панголинов — почти 5900 особей
Луч света сквозь века: как технологии помогают изучать сосуды тираннозавра
Домашние рецепты пряных скрабов: куркума, имбирь и корица для красоты кожи
Джеки Чан рассказал, что ставит все свои трюки танцевальным образом

Одна мелочь разрушит всё впечатление: ухоженный дом от хаоса отличают 5 привычек

Куча мелочей на виду и разбросанная обувь выдают беспорядок даже в чистом доме
2:09
Недвижимость

Даже если полы сверкают, а кухня сияет, одна-единственная мелочь способна разрушить впечатление о доме. Гости редко замечают, насколько ровно сложены полотенца, но сразу подмечают беспорядок на комоде или брошенную обувь.

Уборка линолеума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка линолеума

Ухоженное жильё — это не только регулярная уборка, но и внимание к тем самым "невидимым" зонам, которые формируют атмосферу порядка.

Что точно отсутствует в доме, где чистота — образ жизни?

1. Ни одной кучи мелочей на виду

В прихожей и на комодах нет хаотичных стопок квитанций, чеков или ключей. Каждая вещь имеет своё место: коробку, лоток или ящик. Именно эти маленькие "островки хаоса" делают комнату визуально неряшливой, даже если всё остальное убрано.

2. Одежда не "отдыхает" на стульях

Брюки на спинке кресла и свитер на диване — сигналы беспорядка. В ухоженном доме одежда либо сразу отправляется в шкаф, либо висит на аккуратной вешалке. Владельцы таких домов вырабатывают простое правило: всё, что сняли за день, убирают на место перед сном.

3. Обувь — строго по местам

Ни одна пара не валяется посреди прихожей. У опрятных людей есть обувницы или закрытые органайзеры. Летние сандалии в январе или зимние сапоги в августе вы там не увидите — сезонная обувь убрана в хранение.

4. Чистящие средства спрятаны

Щётки, тряпки и флаконы со спреями не стоят в углу на всеобщем обозрении. Это не признак того, что никогда не убираются, а наоборот — всего лишь следствие привычки хранить химию в закрытых шкафах или в подсобке, чтобы ничто не нарушало общий вид помещения.

5. Нет лишних безделушек

Полки не перегружены вазочками, статуэтками и рамками "на всякий случай". В опрятных домах каждая деталь декора осознанна, а пространство "дышит". Это упрощает не только уборку, но и восприятие комнаты.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Авто
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Что осталось от семи чудес света: уцелела только пирамида Хеопса
Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал порядок действий при заливе квартиры соседями
Мурсия вошла в список лучших гастрономических направлений Испании — The Guardian
Холодная оцинковка используется на Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray
Варенье из дыни: пошаговый рецепт с советами и секретами
В 2023 году в Индонезии изъято 1,2 тонны чешуи панголинов — почти 5900 особей
Луч света сквозь века: как технологии помогают изучать сосуды тираннозавра
Домашние рецепты пряных скрабов: куркума, имбирь и корица для красоты кожи
Джеки Чан рассказал, что ставит все свои трюки танцевальным образом
Нехватка энергии и жиров вызывает желание съесть фаст-фуд, утверждают специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.