Соседи затопили? Главное — не паниковать: 5 шагов спасут от больших потерь

При заливе квартиры соседями в первую очередь нужно обесточить розетки в зоне протечки и убрать технику с мебели подальше от воды. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Далее — подняться к соседям и сообщить о проблеме. Если их нет дома, следует немедленно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Специалисты обязаны перекрыть воду в стояке или подвале.
Если требуется попасть в закрытую квартиру, вызывать придется полицию или МЧС — проникновение без разрешения запрещено и грозит уголовной ответственностью.
После устранения течи важно зафиксировать ущерб: УК должна составить акт с датой, временем, причиной и перечнем повреждений. Если документ оформлять отказываются — направить письменное требование, а также самостоятельно провести фото- и видеосъемку, пригласить свидетелей. Эти доказательства помогут в суде.
Как сообщает Москва 24, ответственность за ущерб несет либо управляющая компания (если причина в общедомовых коммуникациях), либо собственник квартиры, из которой произошёл залив. До ремонта нельзя выбрасывать испорченные вещи — их состояние необходимо зафиксировать для оценки ущерба.
И главное — не договариваться устно: в спорных случаях решающую роль играют письменные доказательства.
