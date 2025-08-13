Соседи затопили? Главное — не паниковать: 5 шагов спасут от больших потерь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:28
Недвижимость

При заливе квартиры соседями в первую очередь нужно обесточить розетки в зоне протечки и убрать технику с мебели подальше от воды. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Потоп в квартире
Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Потоп в квартире

Далее — подняться к соседям и сообщить о проблеме. Если их нет дома, следует немедленно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Специалисты обязаны перекрыть воду в стояке или подвале.

Если требуется попасть в закрытую квартиру, вызывать придется полицию или МЧС — проникновение без разрешения запрещено и грозит уголовной ответственностью.

После устранения течи важно зафиксировать ущерб: УК должна составить акт с датой, временем, причиной и перечнем повреждений. Если документ оформлять отказываются — направить письменное требование, а также самостоятельно провести фото- и видеосъемку, пригласить свидетелей. Эти доказательства помогут в суде.

Как сообщает Москва 24, ответственность за ущерб несет либо управляющая компания (если причина в общедомовых коммуникациях), либо собственник квартиры, из которой произошёл залив. До ремонта нельзя выбрасывать испорченные вещи — их состояние необходимо зафиксировать для оценки ущерба.

И главное — не договариваться устно: в спорных случаях решающую роль играют письменные доказательства.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
