Москва: квартиры-невидимки за 25 тысяч и дворцы за полмиллиона. Где снять жильё?

В Москве стоимость аренды однокомнатных квартир колеблется от 25 тысяч до 550 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли специалисты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.
Наибольший рост арендных ставок зафиксирован в Троицком административном округе (ТАО) — в среднем до 40 тысяч рублей в месяц. Также в топ округов с подорожанием вошли Зеленоградский (+12,5%) и Новомосковский (+3,8%) округа.
Восточный округ (ВАО) стал единственным, где средняя стоимость аренды не изменилась и составляет 55 тысяч рублей.
А самое значительное снижение показал Северо-Западный округ (СЗАО), где цены упали на 12,5% и теперь в среднем составляют 70 тысяч рублей в месяц, пишет "Вести Подмосковья".
Минимальная цена за аренду "однушки" — 25 тысяч рублей. Это квартира в ТАО, недалеко от станции "Апрелевка". Самый дорогой вариант — 62-метровое жильё в Пресненском районе за 550 тысяч рублей в месяц.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.