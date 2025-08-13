Москва: квартиры-невидимки за 25 тысяч и дворцы за полмиллиона. Где снять жильё?

Рынок аренды в Москве: где найти однокомнатную квартиру за 25 тысяч?

В Москве стоимость аренды однокомнатных квартир колеблется от 25 тысяч до 550 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли специалисты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ключи и аренда квартиры

Наибольший рост арендных ставок зафиксирован в Троицком административном округе (ТАО) — в среднем до 40 тысяч рублей в месяц. Также в топ округов с подорожанием вошли Зеленоградский (+12,5%) и Новомосковский (+3,8%) округа.

Восточный округ (ВАО) стал единственным, где средняя стоимость аренды не изменилась и составляет 55 тысяч рублей.

А самое значительное снижение показал Северо-Западный округ (СЗАО), где цены упали на 12,5% и теперь в среднем составляют 70 тысяч рублей в месяц, пишет "Вести Подмосковья".

Минимальная цена за аренду "однушки" — 25 тысяч рублей. Это квартира в ТАО, недалеко от станции "Апрелевка". Самый дорогой вариант — 62-метровое жильё в Пресненском районе за 550 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



