Ипотечный бум Сбербанка: вот какие регионы получили рекордные кредиты в июле

Сбербанк в июле 2025 года показал рекордный объём ипотечных выдач — 228,7 млрд рублей, что стало максимумом с момента ограничения массовой льготной ипотеки в июле 2024-го.
Несмотря на снижение доли первички до 63,8% (минус 1,7 п. п. за месяц), спрос на новостройки остаётся высоким.
Как сообщает karelinform.ru, объём кредитов в этом сегменте достиг 146,2 млрд рублей, что на 11,6% выше июньского уровня. Более 84% сделок здесь — по программе "Семейная ипотека".
Региональные лидеры:
Доля вторичного жилья выросла до 13,9%, а объём кредитования достиг 31,5 млрд рублей — лучший результат 2025-го.
Особенно активно "вторичку" брали в Магаданской области (67% всех сделок), а также в Архангельской и Мурманской областях.
Сегмент готовых домов прибавил 26% к июню, достигнув более 27 млрд рублей. На ИЖС выдано около 18 млрд, что хоть и на 2 п. п. меньше по доле (7,8%), но выше на 17% по объёмам.
Наибольший интерес к загородным домам — в Калмыкии, Башкортостане и Ставропольском крае. В ИЖС лидируют Якутия, Камчатка и Астраханская область.
"Такие результаты свидетельствуют о восстановлении активности на ипотечном рынке, чему способствует снижение ключевой ставки до 18%", — отметил глава департамента "Домклик" Сбербанка, Алексей Лейпи.
"Сберба́нк" (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество "Сбербанк Росси́и", зарегистрированная торговая марка "Сбер") — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. К концу 2024 года у Сбербанка было 109,9 млн активных частных клиентов и 3,3 млн активных корпоративных клиентов.
