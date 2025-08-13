Ипотечный бум Сбербанка: вот какие регионы получили рекордные кредиты в июле

Ипотечные выдачи Сбера в июле 2025 года достигли рекордных 228,7 млрд рублей

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сбербанк в июле 2025 года показал рекордный объём ипотечных выдач — 228,7 млрд рублей, что стало максимумом с момента ограничения массовой льготной ипотеки в июле 2024-го.

Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новые Ватутинки

Первичный рынок: лидеры и рекорды

Несмотря на снижение доли первички до 63,8% (минус 1,7 п. п. за месяц), спрос на новостройки остаётся высоким.

Как сообщает karelinform.ru, объём кредитов в этом сегменте достиг 146,2 млрд рублей, что на 11,6% выше июньского уровня. Более 84% сделок здесь — по программе "Семейная ипотека".

Региональные лидеры:

Пензенская и Новосибирская области — свыше 75% выдач на первичку;

Санкт-Петербург и Ленобласть — 74,4%.

Вторичный рынок: лучшее с начала года

Доля вторичного жилья выросла до 13,9%, а объём кредитования достиг 31,5 млрд рублей — лучший результат 2025-го.

Особенно активно "вторичку" брали в Магаданской области (67% всех сделок), а также в Архангельской и Мурманской областях.

Загородная недвижимость: стремительный рост

Сегмент готовых домов прибавил 26% к июню, достигнув более 27 млрд рублей. На ИЖС выдано около 18 млрд, что хоть и на 2 п. п. меньше по доле (7,8%), но выше на 17% по объёмам.

Наибольший интерес к загородным домам — в Калмыкии, Башкортостане и Ставропольском крае. В ИЖС лидируют Якутия, Камчатка и Астраханская область.

"Такие результаты свидетельствуют о восстановлении активности на ипотечном рынке, чему способствует снижение ключевой ставки до 18%", — отметил глава департамента "Домклик" Сбербанка, Алексей Лейпи.

Уточнения

"Сберба́нк" (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество "Сбербанк Росси́и", зарегистрированная торговая марка "Сбер") — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. К концу 2024 года у Сбербанка было 109,9 млн активных частных клиентов и 3,3 млн активных корпоративных клиентов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.