Кровать, съедающая площадь, или диван, крадущий здоровье: как превратить спальное место в универсальную зону

Дизайнеры назвали плюсы и минусы дивана и кровати при ограниченном пространстве
2:24
Недвижимость

В малогабаритных квартирах каждый сантиметр на счету. Но как сделать так, чтобы спать было удобно, а днём комната оставалась просторной?

Диван и кровать в маленькой квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Диван и кровать в маленькой квартире

Жизнь в студии: компромисс между комфортом и свободой

В студии всё пространство объединено в одну комнату: кухня, зона отдыха, иногда рабочее место. Средняя ширина — до 3 м, поэтому поставить полноценную двуспальную кровать сложно: она "съест” почти всё свободное место. Чаще в таких случаях выбирают диван, который днём освобождает пространство.

Однушка: спальня и гостиная в одной комнате

В однокомнатных квартирах есть кухня, комната, прихожая и санузел. Здесь проще выделить спальное место, но всё равно часто приходится совмещать спальню и гостиную. Поэтому выбор между диваном и кроватью актуален и для однокомнатных квартир.

Диван: максимум функций в одном предмете

Преимущества:

  • Днём — место для отдыха, ночью — полноценная кровать.
  • Компактность и экономия пространства.
  • Разнообразие механизмов трансформации: "книжка", "еврокнижка", "пантограф", "аккордеон".
  • Возможность хранения белья внутри.

Недостатки:

  • Не каждый диван подходит для ежедневного сна.
  • Быстро изнашивается при частой эксплуатации.

Кровать: комфорт и здоровье в приоритете

Плюсы:

  • Ортопедический матрас обеспечивает правильное положение позвоночника.
  • Большой выбор моделей и жёсткости.
  • Есть варианты с ящиками, подиумами, подъёмными механизмами.

Минусы:

  • Занимает много места.
  • Меньше функциональности, чем у дивана.

Как принять решение

  • Измерьте пространство — особенно ширину комнаты.
  • Оцените образ жизни: активным людям подойдёт диван, тем, кто ценит сон и отдых дома, — кровать.
  • Определите приоритеты — функциональность или комфорт сна.
  • Согласуйте бюджет: качественный диван-кровать или кровать с матрасом могут стоить одинаково.

Что дальше

Если важен комфорт сна и здоровье — выбирайте кровать. Если пространство и многофункциональность — диван. Главное — подбирать мебель не только по внешнему виду, но и по тому, как она впишется в вашу жизнь.

Уточнения

Компроми́сс - это решение конфликта по взаимному добровольному соглашению с обоюдным отказом от части предъявленных требований.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
