Кровать, съедающая площадь, или диван, крадущий здоровье: как превратить спальное место в универсальную зону

В малогабаритных квартирах каждый сантиметр на счету. Но как сделать так, чтобы спать было удобно, а днём комната оставалась просторной?
В студии всё пространство объединено в одну комнату: кухня, зона отдыха, иногда рабочее место. Средняя ширина — до 3 м, поэтому поставить полноценную двуспальную кровать сложно: она "съест” почти всё свободное место. Чаще в таких случаях выбирают диван, который днём освобождает пространство.
В однокомнатных квартирах есть кухня, комната, прихожая и санузел. Здесь проще выделить спальное место, но всё равно часто приходится совмещать спальню и гостиную. Поэтому выбор между диваном и кроватью актуален и для однокомнатных квартир.
Преимущества:
Недостатки:
Плюсы:
Минусы:
Если важен комфорт сна и здоровье — выбирайте кровать. Если пространство и многофункциональность — диван. Главное — подбирать мебель не только по внешнему виду, но и по тому, как она впишется в вашу жизнь.
