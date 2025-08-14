Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кресло, которое стирает часы: как превратить уголок для чтения в мир без времени

Удобное кресло и декоративный свет сделают место для чтения в квартире комфортным
2:18
Недвижимость

Чтение — это не просто времяпрепровождение, а маленький ритуал, который требует тишины, уюта и атмосферы. Мы собрали идеи, как обустроить пространство, чтобы каждый раз погружаться в книгу с удовольствием.

Уютный уголок для чтения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютный уголок для чтения

Начните с кресла мечты

Выбирайте модель, в которой сможете просидеть часами:

  • вольтеровское кресло с высокими "ушами" защитит от сквозняков;
  • качалка расслабит монотонным покачиванием;
  • реклайнер позволит читать полулёжа;
  • подвесное кресло добавит интерьеру шарм.

Окно как портал в мир книги

Широкий подоконник + матрас или топпер = идеальное место. Добавьте плед, подушки, и читайте под естественным светом.

Задействуйте пустые углы

Эркеры, ниши и свободные углы легко превращаются в уютные мини-зоны для чтения с помощью кресла, стеллажа или журнального столика.

Балконный оазис

Летом — свежий воздух, зимой — утеплённая лоджия с мягким креслом и лампой. Маленький столик и пара растений завершат композицию.

Зонирование для уединения

Ширма, стеллаж или лёгкая перегородка помогут отделить уголок от остального пространства и создать приватность.

Освещение для комфорта

Идеально — комбинация естественного света днём и мягкого искусственного вечером. Подойдут бра, торшеры, беспроводные лампы.

Текстиль, который греет душу

Пледы и подушки — простой способ менять атмосферу по сезону: от ярких летних до уютных зимних.

Личные акценты

Фотографии, сувениры, любимые постеры и винтажные вещи сделают уголок по-настоящему вашим.

Атмосфера через детали

Растения, аквариум, аромасвечи или электрокамин помогут полностью погрузиться в историю книги.

Декоративный свет

Гирлянды, фонарики или LED-свечи создадут тёплое свечение, при котором особенно приятно читать.

Главное

Выберите удобное кресло, позаботьтесь о свете, добавьте немного приватности и окружите себя вещами, которые вдохновляют. Даже маленький уголок может стать вашим личным порталом в мир историй.

Уточнения

Постер - плакат как предмет коллекционирования у любителей поп-арта (см. Пинап) — листовой материал с изображением известных актёров, эстрадных исполнителей, спортсменов, героев художественной литературы и кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
