Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдено ископаемое, меняющее теорию о переходе животных на сушу — это лобопод
В Госдуме объяснили выход Украины из очередного соглашения СНГ
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Родиону Газманову не понравилось, когда его представили как депутата
Лазерная терапия и химические пилинги помогают улучшить текстуру кожи
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Кота можно оставить одного в квартире максимум на трое суток: ветеринары
Специалисты назвали упражнения и питание для укрепления связок и сухожилий
В мокрых пабах Британии подают исключительно напитки

Загородный дом может стать ловушкой: вот какие нюансы учесть, чтобы потом не продать с убытком

Риелторы назвали важные параметры участка при выборе загородного дома
2:28
Недвижимость

Покупка дома за городом — это не только мечта о тишине и свежем воздухе, но и сотни нюансов, о которых важно помнить. Ошибка на старте может стоить дорого.

Загородный дом мечты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загородный дом мечты

С чего начать: выбираем направление

Чаще всего люди смотрят дома в стороне от города, где они уже живут — так меньше времени уйдёт на дорогу. Каждые 10 км добавляют примерно 10 минут в пути, если нет пробок или ремонтов. Учтите: район напрямую влияет на стоимость дома.

Бюджет: считать всё

К цене дома прибавьте расходы на переезд, услуги риелтора, возможное строительство хозблока и приведение дома в порядок. Первое время можно обойтись минимумом, но санузел и базовые удобства придётся сделать сразу. Подумайте, нужна ли ипотека и сможете ли оформить льготную.

Планировка: удобство для всех

Рассчитайте количество спален с запасом. Пожилым людям лучше выделить комнату на первом этаже. Обратите внимание на прихожую, количество санузлов, наличие террасы и кладовой. Второй вход в дом — плюс для практичных хозяев.

Статус земли: ИЖС, ЛПХ или ДНТ

От этого зависит, можно ли оформить регистрацию, кто будет обслуживать дороги и освещение, а также наличие ежегодных взносов. Чаще всего выбирают ИЖС, хотя он дороже.

Газ: фактор экономии

Если газа нет, но труба проходит рядом, подведение может стоить сотни тысяч. Это стоит учесть при торге.

Технология строительства

Материал и стиль дома влияют не только на внешний вид, но и на долговечность. Каркас — быстро и недорого, камень — надёжно на десятилетия.

Отделка: сразу или потом

Под ключ въехать проще, но важно убедиться, что отделка не скрывает дефекты. Некоторые дома (например, из бруса) требуют времени на усадку перед финишными работами.

Участок: размер и зелень

Количество соток определяет и масштаб работ по уходу, и размер взносов. Деревья на участке — тень летом и красота, но и дополнительные заботы.

Коммуникации

Вода — из центрального водопровода или скважины, канализация — чаще всего септик. Автономный требует лишь обслуживания, переливной — регулярной откачки.

Уточнения

Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Авто
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Парковка у зебры создаёт слепую зону и грозит эвакуацией авто
Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на шум от кондиционера
Агрономы назвали корни, которые полезно оставлять в земле осенью
Калийная подкормка помогает предотвратить деформацию огурцов в августе
Сильная головная боль и сыпь названы признаками менингококковой инфекции
Туники возвращаются в моду: минимализм и натуральные ткани на пике тренда
Генетики Крик и Сильвер предположили внеземное происхождение человечества
Ученые: борнеоской ящерице без ушей угрожают вырубка лесов и торговля
Тренер Гафари назвал 6 лучших домашних упражнений для мужчин и женщин после 40
Повара: аджика из кабачков с острым перцем подходит для зимних заготовок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.