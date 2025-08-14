Загородный дом может стать ловушкой: вот какие нюансы учесть, чтобы потом не продать с убытком

Риелторы назвали важные параметры участка при выборе загородного дома

Недвижимость

Покупка дома за городом — это не только мечта о тишине и свежем воздухе, но и сотни нюансов, о которых важно помнить. Ошибка на старте может стоить дорого.

Загородный дом мечты

С чего начать: выбираем направление

Чаще всего люди смотрят дома в стороне от города, где они уже живут — так меньше времени уйдёт на дорогу. Каждые 10 км добавляют примерно 10 минут в пути, если нет пробок или ремонтов. Учтите: район напрямую влияет на стоимость дома.

Бюджет: считать всё

К цене дома прибавьте расходы на переезд, услуги риелтора, возможное строительство хозблока и приведение дома в порядок. Первое время можно обойтись минимумом, но санузел и базовые удобства придётся сделать сразу. Подумайте, нужна ли ипотека и сможете ли оформить льготную.

Планировка: удобство для всех

Рассчитайте количество спален с запасом. Пожилым людям лучше выделить комнату на первом этаже. Обратите внимание на прихожую, количество санузлов, наличие террасы и кладовой. Второй вход в дом — плюс для практичных хозяев.

Статус земли: ИЖС, ЛПХ или ДНТ

От этого зависит, можно ли оформить регистрацию, кто будет обслуживать дороги и освещение, а также наличие ежегодных взносов. Чаще всего выбирают ИЖС, хотя он дороже.

Газ: фактор экономии

Если газа нет, но труба проходит рядом, подведение может стоить сотни тысяч. Это стоит учесть при торге.

Технология строительства

Материал и стиль дома влияют не только на внешний вид, но и на долговечность. Каркас — быстро и недорого, камень — надёжно на десятилетия.

Отделка: сразу или потом

Под ключ въехать проще, но важно убедиться, что отделка не скрывает дефекты. Некоторые дома (например, из бруса) требуют времени на усадку перед финишными работами.

Участок: размер и зелень

Количество соток определяет и масштаб работ по уходу, и размер взносов. Деревья на участке — тень летом и красота, но и дополнительные заботы.

Коммуникации

Вода — из центрального водопровода или скважины, канализация — чаще всего септик. Автономный требует лишь обслуживания, переливной — регулярной откачки.

Уточнения

Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.



