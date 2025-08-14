Чистый холодильник работает тише и ест меньше электричества: как добиться этого без лишних усилий

Регулярная разморозка продлевает срок службы холодильника, экономит электроэнергию и сохраняет продукты свежими. Даже современные модели с No Frost нуждаются в уходе, ведь конденсат всё равно превращается в лёд.
Ледяная "шуба" возникает из-за частого попадания тёплого воздуха внутрь. Со временем это повышает нагрузку на компрессор и увеличивает расход энергии. Если лёд появляется слишком быстро, возможно, повреждена уплотнительная резинка или неисправен термостат.
Наиболее безопасный способ — оставить холодильник с открытой дверцей на 3-12 часов. При большом слое льда и старой модели — до суток.
Используйте специальные спреи или растворы соды, уксуса, лимонного сока. Не применяйте агрессивные химикаты, соль или концентрированный уксус.
Дождитесь полного высыхания, проверьте уплотнители, при необходимости смажьте их. Включайте прибор, загружайте продукты только после достижения нужной температуры (обычно через 2 часа).
