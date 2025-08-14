Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бодибилдер Поликвин показал метод тренировок, который заставит ваши мышцы гореть
Глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус: жёсткий отказ ЕС от ДВС грозит коллапсом автопрома
Как освежить постельное белье без стирки: простой способ с использованием солнечного света
Ариадна Волочкова официально оформила брак с Никитой Григоряном
"Маникюр принцессы": нюдовые оттенки, подчеркивающие утонченность ногтей
На Корсике располагаются пляжи с белым песком, чёрной галькой и бирюзовым морем
В США отзывают 103 тыс. пикапов Ford F-150 из-за риска потери хода
Простая схема обрезки роз, которая гарантирует повторное цветение
Терапевт Карабиненко назвал оптимальную температуру в спальне для предотвращения ночной потливости

Чистый холодильник работает тише и ест меньше электричества: как добиться этого без лишних усилий

Инженеры назвали безопасные способы быстрой разморозки холодильника
2:20
Недвижимость

Регулярная разморозка продлевает срок службы холодильника, экономит электроэнергию и сохраняет продукты свежими. Даже современные модели с No Frost нуждаются в уходе, ведь конденсат всё равно превращается в лёд.

Разморозка холодильника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разморозка холодильника

Почему образуется наледь

Ледяная "шуба" возникает из-за частого попадания тёплого воздуха внутрь. Со временем это повышает нагрузку на компрессор и увеличивает расход энергии. Если лёд появляется слишком быстро, возможно, повреждена уплотнительная резинка или неисправен термостат.

Вред от наледи

  • Сокращает срок службы техники.
  • Повышает счета за электричество.
  • Способствует размножению бактерий и появлению неприятных запахов.

Как часто размораживать разные модели

  • Капельная система — каждые 3-4 месяца.
  • No Frost — раз в 6-12 месяцев, в основном для поддержания чистоты.

Подготовка к разморозке

  • Отключите питание.
  • Достаньте продукты и уберите их в холодное место.
  • Выньте полки, ящики и лотки.
  • Подстелите под прибор ветошь или газеты.

Естественное оттаивание

Наиболее безопасный способ — оставить холодильник с открытой дверцей на 3-12 часов. При большом слое льда и старой модели — до суток.

Быстрые методы

  • Грелка с горячей водой.
  • Кастрюля с кипятком на полке.
  • Пульверизатор с горячей водой.
  • Обогреватель или вентилятор.
  • Фен (на расстоянии не менее 30 см).
  • Тряпка, смоченная в горячей воде.

Мытьё и дезинфекция

Используйте специальные спреи или растворы соды, уксуса, лимонного сока. Не применяйте агрессивные химикаты, соль или концентрированный уксус.

Ошибки, которые стоит избегать

  • Не использовать острые предметы.
  • Не направлять горячий воздух на уплотнитель.
  • Не размораживать в сильную жару.

Как включить после разморозки

Дождитесь полного высыхания, проверьте уплотнители, при необходимости смажьте их. Включайте прибор, загружайте продукты только после достижения нужной температуры (обычно через 2 часа).

Уточнения

Компре́ссор (от лат. compressio - сжатие) — энергетическая машина или техническое устройство для повышения давления и перемещения газа или смесей газов (рабочей среды).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Наука и техника
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Имбирь в напитке ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение летом
В Госдуме хотят запретить покупку иностранной сельхозтехники
Облизывание собаки может быть признаком стресса или болезн
Шавырина: апатия проявляется потерей интереса, слабостью и забывчивостью
Космическое путешествие к черной дыре: мечты и реальность — как это может произойти
Погребняк рассказала, что впервые столкнулась с болезнью младшего сына
Поза йоги ноги на стене снижает уровень кортизола и адреналина — специалист функциональной медицины Лубсер
Лазерная шлифовка в 2025 году - как технологии изменяют уход за кожей
Инженеры назвали безопасные способы быстрой разморозки холодильника
Ветеринары назвали опасные симптомы ночного скуления у собак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.