Чистый холодильник работает тише и ест меньше электричества: как добиться этого без лишних усилий

Инженеры назвали безопасные способы быстрой разморозки холодильника

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Регулярная разморозка продлевает срок службы холодильника, экономит электроэнергию и сохраняет продукты свежими. Даже современные модели с No Frost нуждаются в уходе, ведь конденсат всё равно превращается в лёд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разморозка холодильника

Почему образуется наледь

Ледяная "шуба" возникает из-за частого попадания тёплого воздуха внутрь. Со временем это повышает нагрузку на компрессор и увеличивает расход энергии. Если лёд появляется слишком быстро, возможно, повреждена уплотнительная резинка или неисправен термостат.

Вред от наледи

Сокращает срок службы техники.

Повышает счета за электричество.

Способствует размножению бактерий и появлению неприятных запахов.

Как часто размораживать разные модели

Капельная система — каждые 3-4 месяца.

No Frost — раз в 6-12 месяцев, в основном для поддержания чистоты.

Подготовка к разморозке

Отключите питание.

Достаньте продукты и уберите их в холодное место.

Выньте полки, ящики и лотки.

Подстелите под прибор ветошь или газеты.

Естественное оттаивание

Наиболее безопасный способ — оставить холодильник с открытой дверцей на 3-12 часов. При большом слое льда и старой модели — до суток.

Быстрые методы

Грелка с горячей водой.

Кастрюля с кипятком на полке.

Пульверизатор с горячей водой.

Обогреватель или вентилятор.

Фен (на расстоянии не менее 30 см).

Тряпка, смоченная в горячей воде.

Мытьё и дезинфекция

Используйте специальные спреи или растворы соды, уксуса, лимонного сока. Не применяйте агрессивные химикаты, соль или концентрированный уксус.

Ошибки, которые стоит избегать

Не использовать острые предметы.

Не направлять горячий воздух на уплотнитель.

Не размораживать в сильную жару.

Как включить после разморозки

Дождитесь полного высыхания, проверьте уплотнители, при необходимости смажьте их. Включайте прибор, загружайте продукты только после достижения нужной температуры (обычно через 2 часа).

Уточнения

Компре́ссор (от лат. compressio - сжатие) — энергетическая машина или техническое устройство для повышения давления и перемещения газа или смесей газов (рабочей среды).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.