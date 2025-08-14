Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запах, который предаёт холодильник: уберите его навсегда, пока не стало хуже

Запах в холодильнике можно устранить натуральными адсорбентами
Недвижимость

Запах в холодильнике — не просто неудобство. Он сигнализирует о проблеме, которую нужно решать сразу. Важно не замаскировать аромат, а устранить его источник.

Чистка холодильника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка холодильника

Откуда берётся запах

Причины могут быть разными:

  • химический "аромат" нового прибора;
  • неисправности — изношенные уплотнители, проблемы с вентиляцией или разморозкой;
  • испорченные продукты и забытые пакеты;
  • хранение пищи без упаковки;
  • загрязнения, пролитые соусы, забитый слив.

Народные методы

  • Уксус: ложка на стакан воды, протереть все поверхности, оставить дверцу открытой.
  • Сода: раствор для лёгкой очистки или кашица для сильных запахов.
  • Лимон: протереть соком или раствором с водой.
  • Нашатырь: убирает технический и застарелый запах, обеззараживает.
  • Марганцовка: бледно-розовый раствор для обработки.
  • Хозяйственное мыло: натереть, нанести кашицу, смыть.

Натуральные адсорбенты

  • Черный хлеб — ломтики на полках, менять каждые пару дней.
  • Яблоко, картофель, лимон — разложить по камере.
  • Активированный уголь — 30-40 таблеток на блюдце.
  • Чайные пакетики или кофе — для свежести.
  • Газета — смять и оставить на неделю.

Что не использовать

Агрессивную химию и абразивы — они портят пластик и сталь. Лук — усугубит запах.

Профилактика

Мойте холодильник полностью дважды в год, ежемесячно — лёгкая уборка. Протирайте пролитые жидкости, храните еду в контейнерах, следите за сроками годности и чистите дренажное отверстие.

Уточнения

Абразивные материалы (фр lang="fr">abrasif - шлифовальный, от лат. abradere - соскабливать) — это материалы, обладающие высокой твёрдостью и используемые для обработки поверхности различных материалов: металлов, керамических материалов, горных пород, минералов, стекла, кожи, резины и других.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
