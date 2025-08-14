Запах, который предаёт холодильник: уберите его навсегда, пока не стало хуже
Запах в холодильнике можно устранить натуральными адсорбентами
Запах в холодильнике — не просто неудобство. Он сигнализирует о проблеме, которую нужно решать сразу. Важно не замаскировать аромат, а устранить его источник.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка холодильника
Откуда берётся запах
Причины могут быть разными:
- химический "аромат" нового прибора;
- неисправности — изношенные уплотнители, проблемы с вентиляцией или разморозкой;
- испорченные продукты и забытые пакеты;
- хранение пищи без упаковки;
- загрязнения, пролитые соусы, забитый слив.
Народные методы
- Уксус: ложка на стакан воды, протереть все поверхности, оставить дверцу открытой.
- Сода: раствор для лёгкой очистки или кашица для сильных запахов.
- Лимон: протереть соком или раствором с водой.
- Нашатырь: убирает технический и застарелый запах, обеззараживает.
- Марганцовка: бледно-розовый раствор для обработки.
- Хозяйственное мыло: натереть, нанести кашицу, смыть.
Натуральные адсорбенты
- Черный хлеб — ломтики на полках, менять каждые пару дней.
- Яблоко, картофель, лимон — разложить по камере.
- Активированный уголь — 30-40 таблеток на блюдце.
- Чайные пакетики или кофе — для свежести.
- Газета — смять и оставить на неделю.
Что не использовать
Агрессивную химию и абразивы — они портят пластик и сталь. Лук — усугубит запах.
Профилактика
Мойте холодильник полностью дважды в год, ежемесячно — лёгкая уборка. Протирайте пролитые жидкости, храните еду в контейнерах, следите за сроками годности и чистите дренажное отверстие.
Уточнения
Абразивные материалы (фр lang="fr">abrasif - шлифовальный, от лат. abradere - соскабливать) — это материалы, обладающие высокой твёрдостью и используемые для обработки поверхности различных материалов: металлов, керамических материалов, горных пород, минералов, стекла, кожи, резины и других.
Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру