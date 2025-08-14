Запах, который предаёт холодильник: уберите его навсегда, пока не стало хуже

Запах в холодильнике можно устранить натуральными адсорбентами

Запах в холодильнике — не просто неудобство. Он сигнализирует о проблеме, которую нужно решать сразу. Важно не замаскировать аромат, а устранить его источник.

Откуда берётся запах

Причины могут быть разными:

химический "аромат" нового прибора;

неисправности — изношенные уплотнители, проблемы с вентиляцией или разморозкой;

испорченные продукты и забытые пакеты;

хранение пищи без упаковки;

загрязнения, пролитые соусы, забитый слив.

Народные методы

Уксус: ложка на стакан воды, протереть все поверхности, оставить дверцу открытой.

Сода: раствор для лёгкой очистки или кашица для сильных запахов.

Лимон: протереть соком или раствором с водой.

Нашатырь: убирает технический и застарелый запах, обеззараживает.

Марганцовка: бледно-розовый раствор для обработки.

Хозяйственное мыло: натереть, нанести кашицу, смыть.

Натуральные адсорбенты

Черный хлеб — ломтики на полках, менять каждые пару дней.

Яблоко, картофель, лимон — разложить по камере.

Активированный уголь — 30-40 таблеток на блюдце.

Чайные пакетики или кофе — для свежести.

Газета — смять и оставить на неделю.

Что не использовать

Агрессивную химию и абразивы — они портят пластик и сталь. Лук — усугубит запах.

Профилактика

Мойте холодильник полностью дважды в год, ежемесячно — лёгкая уборка. Протирайте пролитые жидкости, храните еду в контейнерах, следите за сроками годности и чистите дренажное отверстие.

