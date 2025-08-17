Как прочистить засор в раковине за пару минут без вантуза и химии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пластиковая бутылка прочищает органический засор в раковине без химии
1:55
Недвижимость

Внезапный засор способен парализовать кухню или ванную, испортив планы на целый день. Но иногда, чтобы вернуть воде свободный путь, не нужен ни вантуз, ни помощь сантехника — достаточно пустой пластиковой бутылки.

Кухонная мойка
Фото: Designed be Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Метод прост, безопасен и не требует химии. Работает он за счёт гидравлического удара, который создаёт бутылка при правильном использовании.

Что понадобится

  • Пластиковая бутылка с жёсткими стенками.

  • Плотно закручивающаяся крышка.

  • Острый нож или ножницы для среза дна.

Как действует этот способ

  1. Подготовка раковины. Заполните её водой так, чтобы уровень перекрывал слив. Это создаст нужное давление.

  2. Переделка бутылки. Снимите крышку, аккуратно срежьте дно. Получится самодельный "поршень" с широким горлышком.

  3. Установка. Плотно прижмите горлышко к сливному отверстию, избегая щелей.

  4. Гидроудар. Резко и сильно сожмите бутылку несколько раз, двигаясь снизу вверх. Можно чередовать нажатия с быстрым отрывом бутылки.

Давление проталкивает или разрушает засор, а вода уходит, издавая характерное бульканье.

Для каких засоров подойдёт

Метод отлично справляется с мягкими органическими засорами — остатками еды, волосами, мыльным налётом. С минеральными отложениями или твёрдыми предметами он может не справиться.

Полезные советы

  • После прочистки обязательно пролейте трубы горячей водой, чтобы смыть остатки загрязнения.

  • Следите, чтобы острые края среза не поцарапали раковину.

  • Одну и ту же бутылку можно использовать несколько раз, пока она не потеряет форму.

  • Способ безопасен для большинства труб, в том числе пластиковых.

Уточнения

Пластиковая бутылка — пластиковый контейнер/тара (бутылка) для содержания, защиты и транспортировки жидкостей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
