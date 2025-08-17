Как прочистить засор в раковине за пару минут без вантуза и химии

Пластиковая бутылка прочищает органический засор в раковине без химии

Внезапный засор способен парализовать кухню или ванную, испортив планы на целый день. Но иногда, чтобы вернуть воде свободный путь, не нужен ни вантуз, ни помощь сантехника — достаточно пустой пластиковой бутылки.

Метод прост, безопасен и не требует химии. Работает он за счёт гидравлического удара, который создаёт бутылка при правильном использовании.

Что понадобится

Пластиковая бутылка с жёсткими стенками.

Плотно закручивающаяся крышка.

Острый нож или ножницы для среза дна.

Как действует этот способ

Подготовка раковины. Заполните её водой так, чтобы уровень перекрывал слив. Это создаст нужное давление. Переделка бутылки. Снимите крышку, аккуратно срежьте дно. Получится самодельный "поршень" с широким горлышком. Установка. Плотно прижмите горлышко к сливному отверстию, избегая щелей. Гидроудар. Резко и сильно сожмите бутылку несколько раз, двигаясь снизу вверх. Можно чередовать нажатия с быстрым отрывом бутылки.

Давление проталкивает или разрушает засор, а вода уходит, издавая характерное бульканье.

Для каких засоров подойдёт

Метод отлично справляется с мягкими органическими засорами — остатками еды, волосами, мыльным налётом. С минеральными отложениями или твёрдыми предметами он может не справиться.

Полезные советы

После прочистки обязательно пролейте трубы горячей водой, чтобы смыть остатки загрязнения.

Следите, чтобы острые края среза не поцарапали раковину.

Одну и ту же бутылку можно использовать несколько раз, пока она не потеряет форму.

Способ безопасен для большинства труб, в том числе пластиковых.

Уточнения

